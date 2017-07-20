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 "Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве прошла акция в память об убитом ровно год назад журналисте Павле Шеремете. В шествии по центру города приняли участие около 300 человек. Участники акции потребовали от властей расследовать это преступление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, акция началась около 8:15 на месте гибели журналиста - пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Здесь митингующие возложили цвети, зажгли лампадки и вывесили баннер с призывом найти убийц журналиста.

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 01

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 02

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 03

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 04


Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 05

Затем они пошли по ул. Крещатик к Администрации Президента, однако ни один представитель АП к активистам так и не вышел.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто убил Павла Шеремета - ответа на этот вопрос нет. У следствия нет процессуальных подозреваемых, - Шевченко

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 06

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 07

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 08

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 09

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 10

Шествие завершилось у здания Министерства внутренних дел на ул. Богомольца. Там, директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко дал комментарий журналистам.

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 11

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 12

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Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 13

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 14

Кто убил Павла?: в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете 15

Как сообщалось, 20 июля 2016 года утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.

Фото и видео: Олег Богачук.
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тот же что и Вороненкова с полковником Шаповалом
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Украинские спецы уже 17 лет определяют кто заказал Гонгадзе и нихера,а про Шеремета и говорить нечего,не установят.В стране правят и на должностях тупые кухари ,а настоящие профессионалы не при делах,как пишут -75% специалистов в Украине не используется государством никак. и это в период военной агрессии.За такое нужно гнать и сажать.
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а шож настоящие профессионалы не могут обьединиться и подвинуть тупых кухарей?
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Тупые кухари с баблом и бандитскими мафиями- попробуй подвинь.
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на то и умные специалисты,шоб тупых отодвигать...
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Попробуй отодвинь.Посмотрю как тебя задвинут и сверху прихлопнут.Когда это властям нужны были специалисты?Им свои люди нужны,чтобы крали и делились.
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Пукача посадили через сколько лет после убийства? И почему не было открытого суда? Боялись,что Пукач назовет заказчика или заказчиков.,которые до сих пор не сидят.Нет в стране правосудия.
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Но, ведь хоть исполнителя нашли. А тут же вообще полный ноль.
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Вот при Порошенко у Авакова полиция -полный ноль и у Луценка - кухаря прокуратура ноль.А при тех властях еще были специалисты ,еще не всех убрали как теперь. Мне недавно рассказывали как аваковская полиция на вызов через 2 часа приехала и отказалась даже брать заявление от вызвавшего- полный беспредел.
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Смотря по отношении к кому. К кому-то ноль, а некоторых садят очень даже быстро и суды назначают огромные залоги за выход из СИЗО.
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Всего лишь 300 человек..... Безнадёга, бесперспективность, не уверенность в завтрашнем дне, НОЛЬ доверия к власти с кефирными рейтингами, НФ обезжиренный 0%, БПП 3 %......
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Крассный террор на РАБссии после покушения на чЛенина Объявил ЧеКиздон Дзержинский...ЧеКиздон Путлер не далеко отстал от тех дней кровавых...Чечня Грузия Украина Сирия...во всём виноват Порошенко...
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Убийство Шеремета: Порошенко пошел по стопам Кучмы Июль 20, 2017Комментарии: 1Метки: Кучма, Маси Найем, Подольский, убийство Шеремета

"Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете - Цензор.НЕТ 2902Бывший боец АТО и брат нардепа Маустафы Найема Маси Найем заявил сегодня в связи проходящей в Киеве протестной акцией к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета о схожести действий украинских властей при президентах Кучме и Порошенко в контексте убийств журналистов.
«Пора признать, что власть в Украине своими действиями говорит: убивать журналистов можно и за это ничего никому не будет», - указал Маси Найем в Фейсбуке.
По его словам, это тот случай, когда власть при Кучме очень похожа на власть при Порошенко.
«Даже если допустить, что это Россия - военная прокуратура, восстановленная в следствии войны с ней, куда с бОльшим удовольствием ходит на обыски бизнес-центров», - подчеркнул Найем.
Кроме того, по его мнению, возникает все больше подозрений, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские спецслужбы.
УП сообщает, что шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента. Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста и найти всех причастных к этому преступлению.
Люди пишут черной краской на асфальте «Кто убил Павла?». Листки с этим же вопросом и знаками «?» участники акции держат в руках.
Активисты требуют от украинских властей найти убийц известного белорусского, российского и украинского журналиста. Среди участников акции - много украинских и иностранных журналистов. Они молча держат плакаты перед забором Администрации президента.
Отмечу, что, согласно пленкам и показаниям Мельниченко, Кучма и Литвин являются заказчиком и подстрекателем убийства журналиста Георгия Гонгадзе. К такому же выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады в 2005 году.
Однако Кучма, вместо того чтобы сидеть в тюрьме, по поручению Порошенко представляет Украину на переговорах в Минске - да еще и вместе с кумом Путина Медведчуком…
Журналист Алексей Подольский, также пострадавший при Кучме, еще в 2015 году обвинил Порошенко в том, что он покрывает Кучму и возглавил преступные кланы в Украине.
Кстати, в прошлом месяце стало известно, что из дела Гонгадзе исчезло заявление Пукача о заказчиках убийства - Кучме и Литвине.
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ні ,вони каву та чай з більш ваговою категорією пити сцикують
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Так для этого Шеремета и убили кацапы. Что бы именно Порошенко обвинять в убийстве. Тут все очевидно, думаю даже некоторые журналюги могут быть замешаны
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Шеремет зачитує уривок з книги про Януковича

https://www.youtube.com/watch?v=_UiqWYhEZvM

p.s. История Шеремета - это урок для долбоевов типа Кацубы и Рабиновича . Русня любит создавать сокральные жертвы и качать потом эту тему ......
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Литвин убил из ревности и как всегда чужими руками.
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Интересно, силовые органы того бывшего сотрудника СБУ, про которого сообщили Громадскому из Европы, хоть допросили?
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Советуешь позвонить 0 800 501 007 и там спросить?
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Ясно кто, кацапы. Теперь все можно на них валить.
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Геращенко со Шкиряком вам же объяснили через час после убийства, кто убил. Какие могут быть еще вопросы?
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кто Путин конечно кто еще он виноват во всех бедах Украины
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Извините, у меня такое впечатление, что Шеремета убили, что потом упрекать в этом власть. У нас на Донбассе сколько гибнет, Найем, Лещенко... хоть раз провели антипутинскую акцию? Потребовали у Запада ужесточения санкций против РФ? Даже статейки не написали. А вот гранты на гей-парады, квартиры они умеют клянчить. Клоуны. А за Шереметом плачут, как будто он был иконой журналистики, а не мутным журналистом и не сожителем мутной Притулы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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