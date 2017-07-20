 "Кто убил Павла?": в Киеве состоялась акция в память о журналисте Шеремете. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Отметим, акция началась около 8:15 на месте гибели журналиста - пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Здесь митингующие возложили цвети, зажгли лампадки и вывесили баннер с призывом найти убийц журналиста.
Затем они пошли по ул. Крещатик к Администрации Президента, однако ни один представитель АП к активистам так и не вышел.
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погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
10 мая 2017 журналисты издания "Слідство.Інфо" презентовали фильм-расследование, в котором утверждают, что за Павлом Шереметом в день его убийства следил экс-сотрудник СБУ. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его допросила.
Фото и видео: Олег Богачук.
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Бывший боец АТО и брат нардепа Маустафы Найема Маси Найем заявил сегодня в связи проходящей в Киеве протестной акцией к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета о схожести действий украинских властей при президентах Кучме и Порошенко в контексте убийств журналистов.
«Пора признать, что власть в Украине своими действиями говорит: убивать журналистов можно и за это ничего никому не будет», - указал Маси Найем в Фейсбуке.
По его словам, это тот случай, когда власть при Кучме очень похожа на власть при Порошенко.
«Даже если допустить, что это Россия - военная прокуратура, восстановленная в следствии войны с ней, куда с бОльшим удовольствием ходит на обыски бизнес-центров», - подчеркнул Найем.
Кроме того, по его мнению, возникает все больше подозрений, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские спецслужбы.
УП сообщает, что шествие к годовщине убийства журналиста Павла Шеремета дошло до Администрации президента. Сотни людей требуют активнее расследовать убийство журналиста и найти всех причастных к этому преступлению.
Люди пишут черной краской на асфальте «Кто убил Павла?». Листки с этим же вопросом и знаками «?» участники акции держат в руках.
Активисты требуют от украинских властей найти убийц известного белорусского, российского и украинского журналиста. Среди участников акции - много украинских и иностранных журналистов. Они молча держат плакаты перед забором Администрации президента.
Отмечу, что, согласно пленкам и показаниям Мельниченко, Кучма и Литвин являются заказчиком и подстрекателем убийства журналиста Георгия Гонгадзе. К такому же выводу пришла временная следственная комиссия Верховной Рады в 2005 году.
Однако Кучма, вместо того чтобы сидеть в тюрьме, по поручению Порошенко представляет Украину на переговорах в Минске - да еще и вместе с кумом Путина Медведчуком…
Журналист Алексей Подольский, также пострадавший при Кучме, еще в 2015 году обвинил Порошенко в том, что он покрывает Кучму и возглавил преступные кланы в Украине.
Кстати, в прошлом месяце стало известно, что из дела Гонгадзе исчезло заявление Пукача о заказчиках убийства - Кучме и Литвине.
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https://www.youtube.com/watch?v=_UiqWYhEZvM
p.s. История Шеремета - это урок для долбоевов типа Кацубы и Рабиновича . Русня любит создавать сокральные жертвы и качать потом эту тему ......
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