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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Пророссийские боевики на Донбассе ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Донецкой области в Facebook.

Сообщается, что примерно в полночь в Марьинке и Красногоровке начались мощные обстрелы, которые закончились около двух часов назад

Информации о пострадавших на данный момент нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейские и сотрудники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке Красногоровки, куда попал снаряд. Жители многоэтажки эвакуированы. Предварительно установлено, что квартира, где разорвался снаряд и находится эпицентр пожара, была нежилой", - говорится в сообщении.

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Параллельно полиция обходит улицы двух населенных пунктов, чтобы выявить другие возможные последствия обстрела, проверяют дома.

События квалифицированы по ч.2 ст. 258 (террористический акт).

Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция 01Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция 02Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция 03Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция 04

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Пора бы уже и с подозреваемыми за ТРИ года определиться!
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Я так понимаю все ети обстрелы согласовано с гавнокомандующим Пецей под кодовой назвой *хлебноеперемирие*. Так что на него тоже нужно заводить уголовное дело за сотрудничество с террористами, за саботаж и и предательство.
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Это должна расследовать не полиция, а военный трибунал, для этого нужно ввести военное положение в 2х областях и называть вещи своими именами. Ни одна "ато" не может длиться годами с привлечением армии.
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И сколько этих дел уже открыли и кто их будет расследовать, если даже резонансных раскрыть не могут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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