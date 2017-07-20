 Ночью террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки и Красногоровки, загорелась многоэтажка, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Донецкой области в Facebook.
Сообщается, что примерно в полночь в Марьинке и Красногоровке начались мощные обстрелы, которые закончились около двух часов назад
Информации о пострадавших на данный момент нет.
"На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейские и сотрудники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар в многоэтажке Красногоровки, куда попал снаряд. Жители многоэтажки эвакуированы. Предварительно установлено, что квартира, где разорвался снаряд и находится эпицентр пожара, была нежилой", - говорится в сообщении.
Параллельно полиция обходит улицы двух населенных пунктов, чтобы выявить другие возможные последствия обстрела, проверяют дома.
События квалифицированы по ч.2 ст. 258 (террористический акт).
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