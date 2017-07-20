 Пожарные предотвратили распространение огня на торфяниках Полтавщины. ФОТО

Полтавской области в селе Сенча Лохвицкого района спасатели ликвидировали торфяной пожар, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
Пожар был локализован в 15:40, а в 16:00 - ликвидирован.
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Наверно раша поджигает все . Вони Ж дурни . Им нагадить кому-то в борщ в радость
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