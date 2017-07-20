 Пожарные предотвратили распространение огня на торфяниках Полтавщины. ФОТО

Полтавской области в селе Сенча Лохвицкого района спасатели ликвидировали торфяной пожар, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"19 июля в 10:34 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на открытой территории в с. Сенча Лохвицкого района. Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горят поверхностные залежи торфа на площади 0,1 га", - говорится в сообщении.Пожар был локализован в 15:40, а в 16:00 - ликвидирован.