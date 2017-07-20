 Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Друзья, близкие и просто неравнодушные люди пришли почтить память известного журналиста Павла Шеремета на место его гибели.
На пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где и взорвался автомобиль Шеремета, собрались журналисты, его коллеги. Люди зажигают лампадки и приносят цветы.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Спустя год имена убийц и заказчиков так и не названы. Генпрокурор Украины Юрий Луценко недавно заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста. Президент Петр Порошенко пообещал лично содействовать расследованию и пригласить иностранных экспертов в помощь.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
В свою очередь, 12 июля Комитет защиты журналистов обнародовал отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов". Комитет заявил об отсутствии конкретных результатов в расследовании убийства Шеремета и порекомендовал Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов этого преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
846 15
Материалы по теме: Убийство Шеремета
Порошенко требует публичного отчета о расследовании убийства Шеремета(41)
Луценко: Серьезного прогресса в деле об убийстве Шеремета пока не наблюдается(57)
Полиция допросила более 3 тыс. человек и провела следственный эксперимент с участием экс-сотрудника СБУ Устименко в рамках дела об убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ(10)
В деле Гонгадзе надо назвать заказчика. Он должен попасть на скамью подсудимых, - Сюмар. ВИДЕО(50)
На кого працює СБУ?(0)
Имя Шеремета внесли на Мемориал журналистов в Вашингтоне(2)
"Это была небрежность сотрудника", - Аваков о неизъятии видеозаписи в деле убийства Шеремета(43)
Пля как время быстро идет и с каждым днем ускоряется!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
путлер следующий
Ответить
А зачем три одинаковые фото, Цензор?
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CW0q29cZgls
Ответить