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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет. ФОТОрепортаж

Ровно год назад, 20 июля, в результате подрыва машины в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Украинцы собираются на месте его гибели, чтобы почтить его память.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Друзья, близкие и просто неравнодушные люди пришли почтить память известного журналиста Павла Шеремета на место его гибели.

На пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где и взорвался автомобиль Шеремета, собрались журналисты, его коллеги. Люди зажигают лампадки и приносят цветы.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 01
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Спустя год имена убийц и заказчиков так и не названы. Генпрокурор Украины Юрий Луценко недавно заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста. Президент Петр Порошенко пообещал лично содействовать расследованию и пригласить иностранных экспертов в помощь.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 02
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

В свою очередь, 12 июля Комитет защиты журналистов обнародовал отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов". Комитет заявил об отсутствии конкретных результатов в расследовании убийства Шеремета и порекомендовал Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов этого преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 03
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина, Беларусь и Польша создадут Фонд защиты памяти Павла Шеремета

Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства. Мининформполитики намерено инициировать создание Межведомственной рабочей группы по расследованию гибели журналиста Шеремета.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 04
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели ". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 05
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство ". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 06
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В журналистском расследовании убийства Шеремета была одна видеозапись, которой не было у следствия, - Геращенко. ВИДЕО

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 07
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" отметила: " Это удар по всей украинской журналистике ". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство " атакой на свободу СМИ ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что " это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины ". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: " Вот же бесстыжая бл#дь! ". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 08
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция допросила более 3 тыс. человек и провела следственный эксперимент с участием экс-сотрудника СБУ Устименко в рамках дела об убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 06
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. В свою очередь, Генпрокурор Луценко предложил использовать рамки металлоискателей на всех массовых акциях: " Убийство Шеремета может действительно быть частью какого-то большого плана ". Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: " Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны ". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.


Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 10
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".


Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 11
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.

Год назад в Киеве был убит журналист Павел Шеремет 12
ФОТО: Олег Богачук для Цензор.НЕТ



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Уже год прошел??????
Пля как время быстро идет и с каждым днем ускоряется!!!
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Надо еще сильнее сплотиться в едином информационном и идеологическом пространстве, чтобы у врагов не было ни единого шанса добиться поставленных целей. Одна страна, один народ, один Президент, одна идеология - общая европейская цель.
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быстрее у орков на въезде нужно пальчики собирать, убийства сократятся, попомните мои слова.
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чего приходил,нулёвка?може чо сказать хотел?
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после этого таких как ты попускает - или таблетки таки дают...?
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а як же "розкрити вбивство - це справа честі"?
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Политковская Немцов Шеремет Вороненков...
путлер следующий
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Шел там сёдня утром. Увидел толпу. Играл Спрингстин "Филадельфия". Операторов да фотографов больше, чем помянующих. В воздухе витала лёгкая неискренность, а мож мне почудилось.

А зачем три одинаковые фото, Цензор?
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надеюсь, после назначения наркодиллера из Крыма первым замом авакова, расследование пойдёт быстрее.
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Убийства Шеремета и недавнее полковника Шаповала выполнены очень профессионально.Кто нас профи? правильно,Гексогенная РАБссия
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