 Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТЦ в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV".
На парковке перед торговым центром, который находится возле метро "Черниговская", произошла стрельба, в результате которой погиб человек. По предварительным данным, неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прибыл глава киевской полиции Андрей Крищенко.
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"Взрывчатка в авто Шаповала была заложена снизу, тип пока выясняется", - Крищенко. ВИДЕО(36)
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5 ч
На самые ответственные посты в структуре МВД и подконтрольных ему силовых ведомствах расставляются наиболее одиозные личности, известные своей безграничной личной преданностью самому Авакову, а по совместительству - еще одному выдающемуся «попутчику революции» Ринату Ахметову.
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Аваков сказал, что криминогенная обстановка улучшилась! Даже больше, чем зарплата украинцев по словам Гройсмана!
Все думаю, где находится та Украина, в которой они живут?
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...в .....где???
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Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман
19.07.17 18:14
Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами.
20.07.17 01:06
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве
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Зниження рівня злочинності по групам злочинів становить від 10% до 22% - у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
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8 ч ·
Чем Беркут Авакова отличается от Беркута Захарченко?
Во-первых, почти все беркута успешно прошли переаттестацию в 2016, что еще раз доказывает фейковость этого процесса. Во-вторых, почти половина беркутов осталась в полиции с 2014 г. В третьих, аваковское МВД и суды покрывают беркутов, которые проходят по делам Майдана. В-четвертых, расследование столкновений с участием бывших беркутов в Днепре 9 мая саботируется.
1-Меньше 1% бывших беркутов уволено в результате переаттестации - это 16 человек в Киеве и Кировоградской и Харьковской областях. НИ ОДИН беркут не был уволен по переаттестации в других областях (по данным, которые мы получили от Национальной полиции).
2-На данный момент в Национальной полиции служат 42% беркутов, которые работали во время Майдана (1641 беркут). (разбивка по областям прилагается к посту).
3-18 беркутов сбежали в Россию, 67 - в аннексированный Крым, 4 - в Беларусь. Из 102 донецких беркутов 92 остались на оккупированных территориях, а из 160 луганских беркутов в ЛНР остались все.
4- Borys Filatov и Gennady Korban защищали назначение беркута Ткаченко главой муниципальной полиции тем, что он дескать защищал Днепр от агрессора и служил в АТО.
Полиция рассказала, что с 20 октября 2014 по 19 ноября 2014 Ткаченко был в командировке в АТО в Харьковской и Донецкой областях (ответ полиции прилагается к посту). При этом в каких именно населенных пунктах - не указано, хотя я прямо спрашивал полицию об этом.
С 15 октября 2015 по 25 октября 2015 Ткаченко находился в Северодонецке (где уже давно не было никаких боевых действий) с целью передачи транспортных средств местным полицейским.
Эти данные не сходятся с утверждением Корбана, что Ткаченко был в АТО с мая 2014 по апрель 2015, «начиная от Изюма и заканчивая Марьинкой».
УБД Ткаченко почему-то так и не получил, хотя, если верить тем, кто рассказывает о его боевых подвигах, у него были на это все основания.
Подробнее о Ткаченко здесь
https://www.facebook.com/oleg.sukhov.71/posts/764467383731283
5-В столкновениях в Днепре 9 мая участвовала полиция спецназначения Днепропетровской области, 56% которой - бывшие беркута. 16 титушкам объявлена пидозра, но пока что ни одному полицейскому обвинения не предъявлены. Объяснение днепровской полиции - дескать «невозможно» идентифицировать этих ментов, поскольку лица их не видны, а номерных знаков у них вопреки закону не было.
Однако Alexandr Slobodenyuk и Roman Sinicyn считают, что идентифицировать полицейских не проблема, поскольку их начальство прекрасно об этом знает.
Видео брутальных действий полиции и титушек
https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch…
6-О разгонах протестующих беркутом и титушками Авакова здесь. Методы не сильно изменились по сравнению с Захарченко.
https://www.facebook.com/oleg.sukhov.71/posts/786204261557595
P.S. «Расследование» по Голубану слили в унитаз, он до сих пор служит в полиции. Аброськин - начальник Голубана, который его покрывает - сегодня назначен первым замглавы Нацполиции. Кстати, бывший начальник полиции Винницкой области Антон Шевцов, подозреваемый в сепаратизме, выложил сбушный документ, согласно которому Шевцов получал от Аброськина - развединформацию, и Аброськин является связным крымского сепаратиста Аксенова. Аброськин это отрицает.
Подробнее здесь
https://www.facebook.com/oleg.sukhov.71/posts/736434326534589
Статья о беркутах здесь
https://www.kyivpost.com/…/berkut-another-name-ukraines-bru…
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