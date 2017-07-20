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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17657) стрельба (2426) убийство (5065) Крищенко (162)

 Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве на парковке перед торговым центром, который находится возле метро "Черниговская", застрелен мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV".

На парковке перед торговым центром, находится возле метро "Черниговская", произошла стрельба, в результате которой погиб человек. По предварительным данным, неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении.

Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве 01

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Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве 02
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве 03
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве 04

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Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве 05

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прибыл глава киевской полиции Андрей Крищенко.


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Какие пузики у следователей!!!Ох!!! Зарплата хреновая!!!
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Так это же глава киевской палицайщины - бывший холуй Захарченка горловский бандит-упырь Андрюша Крищенко.
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Не заебует с ака на акк прыгать ? Или зарплата норм ?
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На тебя прыгнул и наступил? Ну извини. А то я сразу и не сообразил, что это так разворошилось и завоняло...
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депутати хрєновиє... не здатні встановити норми ГТО для товстомордих командирів.
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так всйо ж в руках народа....как говорил кто то в 1917м году....? Чи шо ? Чи куда?
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Ложь и зрадофилия.
Аваков сказал, что криминогенная обстановка улучшилась! Даже больше, чем зарплата украинцев по словам Гройсмана!

Все думаю, где находится та Украина, в которой они живут?
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Вот вам и хлебное перемирие. Хорошо хоть из разрешенного минскими договоренностями оружия убили.
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19.07.17 12:29
Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман
19.07.17 18:14
Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами.
20.07.17 01:06
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве
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Срочно надо поднимать мусорам зарплаты в 5 раз и закупать служебные ЛЕКСУСЫ.Без этого преступность не побороть .Хотя умные люди говорят -"Если преступность нельзя побороть то надо ее возглавить " , что в Украине мы наблюдаем последние26 лет !
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Умные люди говорят, что если государство не может защитить своих граждан и обеспечить им безопасность, то оно (государство, если оно есть) просто обязано обеспечить возможность гражданам защитить себя самостоятельно. В противном случае государство превращается в сообщника.
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Позавчера главмусор Авак опубликовал на ЦЕНЗОРЕ вот такой высер -

Зниження рівня злочинності по групам злочинів становить від 10% до 22% - у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
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Только что вернулся с концерта Depeche Mode. Концерт супер! Под конец, когда вокалист Dave Gahan, который два дня назад попал в больницу и отпел, так, как наши фанерщики никогда не смогут, выдал Reach Out and Touch Me, стадион встал и долго аплодировал группе!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве. ФОТОрепортаж
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