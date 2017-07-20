 Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV".
На парковке перед торговым центром, находится возле метро "Черниговская", произошла стрельба, в результате которой погиб человек. По предварительным данным, неизвестные расстреляли мужчину из автомата, после чего бросили оружие неподалеку от расстрелянного тела и исчезли в неизвестном направлении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прибыл глава киевской полиции Андрей Крищенко.
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Аваков сказал, что криминогенная обстановка улучшилась! Даже больше, чем зарплата украинцев по словам Гройсмана!
Все думаю, где находится та Украина, в которой они живут?
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...в .....где???
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Количество уголовных правонарушений в Украине сократилось. Общая преступность идет на спад, - Гройсман
19.07.17 18:14
Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами.
20.07.17 01:06
Неизвестные из автомата расстреляли мужчину на парковке ТРЦ в Киеве
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Зниження рівня злочинності по групам злочинів становить від 10% до 22% - у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
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