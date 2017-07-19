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 Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево. ФОТОрепортаж

Погибшего в ходе Антитеррористической операции солдата 128-й горно-пехотной бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево на Виноградовщине (Закарпатская область).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mukachevo.net

Дома у павшего героя осталась молодая жена и 2-летний ребенок.

Тело бойца АТО Золтана Балажа уже в ближайшее время прибудет в Закарпатье, а прощание с ним состоится на днях в родном селе Королево, которое находится Виноградовском районе.

Отпевание Героя будет проводить военный капеллан отец Иван Исаевич.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Боец 128-й бригады Золтан Балаж погиб в бою с российскими наемниками в районе Зайцево. ФОТО

Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево 01

Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево 02

Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево 03

Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево 04

Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево 05



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Ну, не попа ли венгру Орбану выступить против раши ? Венгры гибнут от рук руцьких . А кто то там предлагает санкции снять.
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дитина відала життя...
і дитина в нього лишилась, треба допомогти!
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гарне село Королево над Тисою, а ще кращі ГЕРОЇ живуть там!
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Мир праху ! Печаль и злоба , то что я испытываю читая про каждого ушедшего героя. Родным и близким - держаться, что ещё тут скажешь?
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Украинцы все такие красивые и всегда улыбающиеся. Свободные красивые люди.
КАКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ что ота мерзота страшнючая, что из за поребрика приперлась в нашу страну , жизни у них ОТБИРАЕТ ((((((((
Пусть земля будет пухом отважный воин Поклон до земли тебе и чтобы твоему убийце - все ВОЗДАЛОСЬ. БОГ ВСЕ ВИДИТ!!!
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І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.

Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.....
Спи спокійно Золтане...Герої не вмирають
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Как жаль парнишку! От него просто фонтанируют положительные флюиды! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ СВЕТЛОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ!!! ТЕРЯЕМ ЛУЧШИХ... Увы...
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Вічна світла пам'ять і земний уклін вам, захисники Батьківщини .....



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Герою Слава! Герої не вмирають! Ворогам не довго жити!
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Вічна слава тобі, брате! Низький уклін тобі, Герою! Спочивай у мирі. А ми, ті, що ще живі, маємо довести цю справе до кінця - визволити нашу Україну від ворогів - як москальских вошей, то так само й ніби-то українських гнид.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПогибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево. ФОТОрепортаж
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