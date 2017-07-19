 Погибшего на Донбассе бойца 128-й бригады Золтана Балажа похоронят в родном Королево. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mukachevo.net
Дома у павшего героя осталась молодая жена и 2-летний ребенок.
Тело бойца АТО Золтана Балажа уже в ближайшее время прибудет в Закарпатье, а прощание с ним состоится на днях в родном селе Королево, которое находится Виноградовском районе.
Отпевание Героя будет проводить военный капеллан отец Иван Исаевич.
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Украинский воин погиб в результате снайперского обстрела в районе Марьинки, - штаб АТО(69)
Боец 128-й бригады Золтан Балаж погиб в бою с российскими наемниками в районе Зайцево. ФОТО(0)
Украинские воины и мирные жители, получившие ранения в результате обстрелов, находятся в удовлетворительном состоянии, - Стельмах(16)
Враг 23 раза открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и танки. Ранены двое гражданских, - штаб(28)
За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения, - штаб АТО(0)
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, еще один - травму, - штаб АТО(2)
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і дитина в нього лишилась, треба допомогти!
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КАКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ что ота мерзота страшнючая, что из за поребрика приперлась в нашу страну , жизни у них ОТБИРАЕТ ((((((((
Пусть земля будет пухом отважный воин Поклон до земли тебе и чтобы твоему убийце - все ВОЗДАЛОСЬ. БОГ ВСЕ ВИДИТ!!!
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Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.....
Спи спокійно Золтане...Герої не вмирають
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