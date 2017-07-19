 Нардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина предоставил суду информацию о несовпадении официальных доходов Кулика и его родных с имущественным состоянием.
В 2014 году Кулик получил в подарок от матери квартиру на 249 кв.м. в элитном ЖК "Дипломат Холл". Ориентировочная стоимость квартиры 0,5 млн долларов. Двумя квартиры в этом же комплексе владеют также его мать и гражданская жена.
По информации НАБУ, в 2011-2015 гг., Кулик и его близкие приобрели в собственность имущества на 12,6 млн грн.
По информации ГФС, с 2005 года на роботе в прокуратуре Кулик заработал около 1,6 млн грн, а его гражданская жена Ирина Немец - 160 тыс. грн.
Как сообщили корреспонденту Цензор.НЕТ представители САП, прокурор Кулик не объяснил, как его родные смогли приобрести это имущество.
Сам Кулик сказал, что САП и НАБУ будут отвечать за предоставление ложных данных и обман суда.
В случае признания судом вины Кулика ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
За заседанием суда также наблюдала народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.
" Это не просто суд. Здесь не обсуждается вопрос квартир, жен, детей. На самом деле здесь происходит противостояние государства Украина с одной стороны и мафии Януковича с другой… Прокурор Кулик недавно своими ручками результативно расследовал дело Курченко и вернул государству 1,5 млрд долларов. Вот Вы идете и видите, что ремонтируется дорога - там доля Кулика, идете к доктору и получаете услугу - там доля Кулика, Ваш ребенок идет в школу - там доля Кулика, это сделал Кулик. Это сделало государство Украина, но руками Кулика. С другой стороны, здесь ситуация манипулирована через НАБУ. Заявление подавала Куприй. Это "Укроп", это Корбан. Корбан купил нафтобазу Курченко за 14 тыс долларов, плюс мочилово Кулика. Поэтому Куприй подает это заявление…", - сказала Черновол в комментарии Цензор.НЕТ.
"Вы знаете как у нас платятся официальные зарплаты в частном секторе?! А почему Касько здесь не сидит, у которого две квартиры, украденные государственные у Генпрокуратуры? А почему Лещенко здесь не сидит. У него нет такой ситуации. Я горжусь, что я могу прийти на это позорное судилище и встать не его сторону", - добавила Черновол.
Как известно, коллегия Голосеевского суда Киева несколько месяцев не могла собраться, чтобы провести заседание по делу Кулика. Предыдущее заседание состоялось в марте.
Напоминаем, Константин Кулик был военным прокурором сил АТО. В апреле этого года генпрокурор перевел его на должность замначальника Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
28 июня по случаю Дня Конституции президент Петр Порошенко наградил прокурора Кулика орденом "За заслуги" третьей ступени за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". В прокуратуре пояснили, что Кулика наградили за его роль в конфискации 1,5 млрд долларов преступной организации Януковича.
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-- мне это напомнило:
Летят самолеты - Привет Мальчишу!
Плывут пароходы - Салют Мальчишу!
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