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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Нардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика. ФОТО

Голосеевский суд Киева 19 июля приступил к исследованию доказательств против прокурора Константина Кулика.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина предоставил суду информацию о несовпадении официальных доходов Кулика и его родных с имущественным состоянием.

В 2014 году Кулик получил в подарок от матери квартиру на 249 кв.м. в элитном ЖК "Дипломат Холл". Ориентировочная стоимость квартиры 0,5 млн долларов. Двумя квартиры в этом же комплексе владеют также его мать и гражданская жена.
По информации НАБУ, в 2011-2015 гг., Кулик и его близкие приобрели в собственность имущества на 12,6 млн грн.

По информации ГФС, с 2005 года на роботе в прокуратуре Кулик заработал около 1,6 млн грн, а его гражданская жена Ирина Немец - 160 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту Цензор.НЕТ представители САП, прокурор Кулик не объяснил, как его родные смогли приобрести это имущество.

Сам Кулик сказал, что САП и НАБУ будут отвечать за предоставление ложных данных и обман суда.

Нардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика 01

В случае признания судом вины Кулика ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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За заседанием суда также наблюдала народный депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол.

" Это не просто суд. Здесь не обсуждается вопрос квартир, жен, детей. На самом деле здесь происходит противостояние государства Украина с одной стороны и мафии Януковича с другой… Прокурор Кулик недавно своими ручками результативно расследовал дело Курченко и вернул государству 1,5 млрд долларов. Вот Вы идете и видите, что ремонтируется дорога - там доля Кулика, идете к доктору и получаете услугу - там доля Кулика, Ваш ребенок идет в школу - там доля Кулика, это сделал Кулик. Это сделало государство Украина, но руками Кулика. С другой стороны, здесь ситуация манипулирована через НАБУ. Заявление подавала Куприй. Это "Укроп", это Корбан. Корбан купил нафтобазу Курченко за 14 тыс долларов, плюс мочилово Кулика. Поэтому Куприй подает это заявление…", - сказала Черновол в комментарии Цензор.НЕТ.

Нардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика 02

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"Вы знаете как у нас платятся официальные зарплаты в частном секторе?! А почему Касько здесь не сидит, у которого две квартиры, украденные государственные у Генпрокуратуры? А почему Лещенко здесь не сидит. У него нет такой ситуации. Я горжусь, что я могу прийти на это позорное судилище и встать не его сторону", - добавила Черновол.

Как известно, коллегия Голосеевского суда Киева несколько месяцев не могла собраться, чтобы провести заседание по делу Кулика. Предыдущее заседание состоялось в марте.

Напоминаем, Константин Кулик был военным прокурором сил АТО. В апреле этого года генпрокурор перевел его на должность замначальника Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

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28 июня по случаю Дня Конституции президент Петр Порошенко наградил прокурора Кулика орденом "За заслуги" третьей ступени за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм". В прокуратуре пояснили, что Кулика наградили за его роль в конфискации 1,5 млрд долларов преступной организации Януковича.
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Обо на!! Бо щось давно не було чути цієї скаженої павіанши!!!)))
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лечению не поддаётся об этом имеем и справку.
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Подтверждаю, у Танюхи справка имеется, что она на всю голову больная.
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Не знаю как дороги, доктора и ребенок в школе, но у Черновол доля Кулика есть точно.
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тупа сука.....таку ахінею несе...."там доля кулика"
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Мне кажется все кто в нашу власть попадает, становится тварью. Черноволиха, увы, не исключение.
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Ставте питання інакше - до влади тільки тварюки і допускаються ... Просто до того , вони , успішно маскувалися ...
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Как только ты вошёл в этот закрытый клуб , тебя либо купят либо скомпрометируют , замажут дерьмом по самые нехочу , шоб не дёргался и служил интересам клептократии
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да вы что это же лучший нас представитель..........
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Тобто - одна з 450 найкращих представників України , яких народ обрав до ВР ... Чи не так ?
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Вот Вы идете и видите, что ремонтируется дорога - там доля Кулика, идете к доктору и получаете услугу - там доля Кулика, Ваш ребенок идет в школу - там доля Кулика, это сделал Кулик.

-- мне это напомнило:
Летят самолеты - Привет Мальчишу!
Плывут пароходы - Салют Мальчишу!
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Тюююю, тебе хтось змушує, признавайся!!! Скільки шаКАЛадникам заборгував???
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Совєт вам та лубов .. тільки вона теє, трошки придурковата, але звикнеш...
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она же просто дура)) и лицо соответствует))
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Нада єй сєльодку к головє прікладивать...
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В кого є ще якісь сумніви щодо Тетянки - перечитайте її сьогоднішній блог на Цензорі.
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Те що Кулик, зі слів Тані, повернув держав 1,5$ млрд. аж ніяк не дає йому право красти самому
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Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНардеп Чорновол пришла в суд заступиться за прокурора Кулика. ФОТО
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