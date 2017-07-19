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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко провел встречу с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе. ФОТО

В рамках государственного визита в Грузию президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем правительства Автономной Республики Аджария Зурабом Патарадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за гуманитарную помощь в оздоровлении украинских детей, группа которых сейчас отдыхает в этом регионе.

Порошенко провел встречу с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе 01

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Состоялся обмен мнениями относительно перспектив налаживания торгово-экономического сотрудничества между Автономной Республикой Аджария и регионами Украины. В этом контексте положительно оценено подписание Плана мероприятий на 2017-2019 годы по развитию сотрудничества между Одесской областью и Автономной Республикой Аджария.

Договорились активизировать взаимодействие для углубления образовательных контактов и развития туризма.

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