 Порошенко провел встречу с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за гуманитарную помощь в оздоровлении украинских детей, группа которых сейчас отдыхает в этом регионе.
Состоялся обмен мнениями относительно перспектив налаживания торгово-экономического сотрудничества между Автономной Республикой Аджария и регионами Украины. В этом контексте положительно оценено подписание Плана мероприятий на 2017-2019 годы по развитию сотрудничества между Одесской областью и Автономной Республикой Аджария.
Договорились активизировать взаимодействие для углубления образовательных контактов и развития туризма.
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