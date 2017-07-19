 Участницу одного из подразделений "ЛНР", переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Контрразведка установила, что женщина находилась в одном из подразделений террористов, дислоцированной в Луганске, занималась его материально-техническим обеспечением. С марта 2017 года она в розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации и уехала в Молдову.
Спецслужбы этой страны, по информации СБУ, обнаружили пособницу боевиков. Ее объявили нежелательным лицом в Молдове и передали украинским правоохранителям.
По решению суда, до завершения досудебного расследования правонарушительница находиться под стражей. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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Суд Ли́нча (линчева́ние, англ. lynching, the Lynch law) -убийство человека, подозреваемого в преступлении или нарушении общественных обычаев, без суда и следствия, обычно уличной толпой, путём повешения :
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