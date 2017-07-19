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 Участницу одного из подразделений "ЛНР", переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине, - СБУ. ФОТО

В Луганской области следователи СБУ проводят досудебное расследование в отношении 28-летней гражданки Украины, которая принимала участие в деятельности незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведка установила, что женщина находилась в одном из подразделений террористов, дислоцированной в Луганске, занималась его материально-техническим обеспечением. С марта 2017 года она в розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации и уехала в Молдову.

Участницу одного из подразделений ЛНР, переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине, - СБУ 01

Спецслужбы этой страны, по информации СБУ, обнаружили пособницу боевиков. Ее объявили нежелательным лицом в Молдове и передали украинским правоохранителям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информатор боевиков "ДНР" арестована в Винницкой области, - прокуратура

По решению суда, до завершения досудебного расследования правонарушительница находиться под стражей. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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а ще сьогодні з ранку форумчани переконували мене, що в Молдові проросійська влада
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Участницу одного из подразделений "ЛНР", переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине, - Походу у нас власть далеко не проукраинская.
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кабмин и парламент - аж никак. то додон подкуйлович.
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сейчас посмотрим под каким соусом её будут прощать!!!
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"анажематьанажедочьанажемаладаяізапуталася"... на вибір...
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А чего там смотреть, Пушкин! "НАШ ЧЕЛОВЕК, ЕЕ ЖДУТ ДОМА" - как-то вот так.
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потому что отпустят и чтобы люди не видели кто ходит с ними по одной улице.
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У нас ету тварь отпустят, особенно когда сказали что суд будет у нее дома на луганщине...
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Участницу одного из подразделений "ЛНР", переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине ... судом Линча .

Суд Ли́нча (линчева́ние, англ. lynching, the Lynch law) -убийство человека, подозреваемого в преступлении или нарушении общественных обычаев, без суда и следствия, обычно уличной толпой, путём повешения :Участницу одного из подразделений "ЛНР", переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4620
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Бездействие властей порождает суд Линча. (с)
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зачем они все время им рыло закрывают?...оберегают эту шушеру?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчастницу одного из подразделений "ЛНР", переданную Украине Молдовой, будут судить на Луганщине, - СБУ. ФОТО
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