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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1567) контрабанда (1962) налоговая милиция (1495) сигареты (662) ГФС (3044)

 Налоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен. ФОТО

В Запорожье сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой изъяли из незаконного оборота сигарет на сумму более 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

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В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории областного центра гражданкой через Интернет осуществляется продажа табачных изделий, доставленных на территорию Украины вне таможенного контроля. Указанные сигареты она получала из Одесской области.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято почти 48,5 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца. Общая стоимость изъятого составляет более 1,2 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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Налоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен 01Налоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен 02Налоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен 03
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Такие деньги чуть было не пролетели мимо корыта Пети .
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шоб вы сдохли уроды...
нечем падлам заняться.
не трогайте сигареты скоты.
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Опять предупреждают о возможном подъеме акцизов на алкоголь и сигареты. Но уже некуда поднимать! И это не забота о здоровье. Это х-ня.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен. ФОТО
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