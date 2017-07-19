 Налоговики изъяли в Запорожье контрабандных сигарет более чем на 1,2 миллиона гривен. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории областного центра гражданкой через Интернет осуществляется продажа табачных изделий, доставленных на территорию Украины вне таможенного контроля. Указанные сигареты она получала из Одесской области.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято почти 48,5 тысячи пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца. Общая стоимость изъятого составляет более 1,2 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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нечем падлам заняться.
не трогайте сигареты скоты.
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