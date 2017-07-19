 Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По информации ресурса, трое неизвестных напали на мужчину и совершили 4 выстрела из неустановленного оружия в область головы. Пострадавший жив. Медики оказали ему помощь на месте, после чего госпитализировали.
Предварительно известно, что у пострадавшего забрали 200 000 гривен.
Нападавшие скрылись на автомобиле, а когда покидали место преступления, едва не въехали в машину с мамой и ребенком.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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Откуда такие деньги
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