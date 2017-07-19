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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17655) нападение (1668) ограбление (1227)

 Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня днем в Подольском ЖЭКе №710 неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину, а затем ограбили его. ВНИМАНИЕ! Данная новость содержит материалы, которые не рекомендуются к просмотру людям со слабой психикой.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По информации ресурса, трое неизвестных напали на мужчину и совершили 4 выстрела из неустановленного оружия в область головы. Пострадавший жив. Медики оказали ему помощь на месте, после чего госпитализировали.

Предварительно известно, что у пострадавшего забрали 200 000 гривен.

Нападавшие скрылись на автомобиле, а когда покидали место преступления, едва не въехали в машину с мамой и ребенком.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами 01Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами 02

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Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами 03Неизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами 04

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пришел человек коммуналку заплатить и на тебе, такая беда
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" Предварительно известно, что у пострадавшего забрали 200 000 гривен "

Откуда такие деньги
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...а как вы думаете взятки как дают-выносят ? ЖЭКи - золотое дно для коррупции...посмотрите на своих начальников ЖЭКов регулярно отдыхающих по заграницам и крутящих массу мутных схем с подрядчиками,арендаторами,обязательными оплатами по монопольным тарифам,отжимами квартир и прочих аферах.
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я все таки реально благодарен СБУ.. может с моей, может не с моей подачи, в ЭКО Рівне валютчики исчезли)
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Ты их в других местах поищи! В моем городе они просто дислокацию меняют при шухере. или - линяют на время - на море, например, отдохнуть-пересидеть. Кстати, многие из них - как раз "бывшие" и есть...со связями...ничего поэтому и не боятся!
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согласен с каждым словом.. но гонять надо) народу приятно)
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И то правда!!! И видимость работы...все типа довольны!
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работу-работают, показатели идут, отчеты о проделаных успешных "супер-пупер операциях" в СМИ популисты разносят...а самое главное деньги в кабинеты и на карман несут !....европейская Украина ! мы строили строили и наконец построили !
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Вот только не надо гнать "европейская Украина" - попахивает москальщиной!
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я не знаю,что там вам попахивает,но факт обмана и подменой властью с идеей европейской Украиной на лицо ! или вам нравится когда ту же самую коррупционную Систему оставили и возглавили другие фамилии и в вышиванках под желто-голубыми флагами так же продолжают красть,врать и гнобить украинцев ? типа только произошёл ребрендинг,а суть осталась таже, и вам мозги запудрили ,что бы вы ни чего не заподозрили.
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а как ты думаешь.. сам считай.. налоги на войну, на воздух, воду, грязь, мразь,, с тебя под ноль вычистят.. пусть стоят..но пусть в державу платят.. но ведь нет)
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ну так "бывшие мусора" менялы отродясь не за державу там стоят,а только на свой карман "работают" + своей крыше перепадает
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мы строим новый мир. так хочется в нём проснуться)
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м-да...уж...риторически...люди живут по Ервопам-Америкам,а мы всё спим и тупим выбирая воров,лгунов и подонков... какой народ,такая и власть...
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Ищи среди знакомых,или кому трепался,в крайнем случае работники банков если знали.Просто так не трогают ищи наводчиков.
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если днем то 100% меняла до 14-00 скупка обмен .с кассой в жек поперся время лихое шифроваться надо
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Походу очень похоже. Только не ясно почему гривна. Или забрали усе ( и валюту и гривасы)..
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с крупной суммой валюты неходят. статью 162 неотменяли . в лучшем случае порешают менты за процент в худшем-конфискация
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Прокурор аванс получил и по дороге домой заехал в свой ЖЭК ?
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Дивне місце для грабунку. Щось тут має цікаве вилізти.
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Низя аружие давать, а то бандиты могут пострадать!
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Зачем приходить с таким количеством нала в жек. Видимо он там очень серьезный вопрос хотел порешать, да его слили. В итоге и вопрос не порешали и нал отжали.
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Та може,нач.жека обещал порешать,конкуренту,а сам решил взять денег с этого,которого постреляли.Но не знал горемыка,що под столом жучок сидит,та конкурент слышал весь разговор.И решил и денег снять и конкурента убрать
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"Наши люди в булочную на такси не ездят" - так классика же!!!
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чувак нес часть третьего транша на выход под залог Добкину, по дороге зашел в ЖЭК по привычке )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные выстрелили в мужчину в столичном ЖЭКе и отобрали сумку с деньгами. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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