 Контрразведчик СБУ задержан за "крышевание" порнобизнеса на Днепропетровщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Военной прокуратуры Южного региона Украины, по данным предварительного расследования, за содействие в непрепятствовании ведения порнобизнеса задержанный требовал и ежемесячно получал от представительниц этой индустрии $1,5 тысячи.
Он также предупреждал их о возможных проверках.
Злоумышленника задержали во время очередной передачи указанной суммы.
В настоящее время военная прокуратура проводит неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства фигурантов дела, и проверяет, причастны ли к совершению преступления другие лица.
Задержанному планируют сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Также готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения.
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То что пойманный редкий мудило - не вопрос.
Но не судите о том о чем нихрена не знаете.
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неееее! так дело не пойдет!
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Реформы ...
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То, что у нас запрещен порнобизнес, чем пользуются такие крышеватели - идиотизм.
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