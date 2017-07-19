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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1314) порнография (159) порностудия (26) прокуратура (3065) проституция (287) СБУ (14616)

 Контрразведчик СБУ задержан за "крышевание" порнобизнеса на Днепропетровщине. ФОТО

19 июля военная прокуратура и сотрудники внутренней безопасности СБ Украины задержали представителя военной контрразведки СБУ за содействие в ведении порнобизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Военной прокуратуры Южного региона Украины, по данным предварительного расследования, за содействие в непрепятствовании ведения порнобизнеса задержанный требовал и ежемесячно получал от представительниц этой индустрии $1,5 тысячи.

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Он также предупреждал их о возможных проверках.

Злоумышленника задержали во время очередной передачи указанной суммы.

В настоящее время военная прокуратура проводит неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства фигурантов дела, и проверяет, причастны ли к совершению преступления другие лица.

Задержанному планируют сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Также готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения.

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Контрразведчик СБУ задержан за крышевание порнобизнеса на Днепропетровщине 01Контрразведчик СБУ задержан за крышевание порнобизнеса на Днепропетровщине 02
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А я то думаю, откуда сплош одни провалы сбу. А им некогда "ерундой" заниматься, когда можно бизнес крышевать.
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Здається вже нічому в Україні дивуватися, бо все бачили і все чули... Виявляється, що ні - ще є приводи для чистосердечного здивування... Ну яке відношення може мати співробітник військової контрозвідки СБУ до кришування порнобізнесу? Чи його підопічні "давалки" були військовослужбовцями?
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мы не знаем обстоятельств дела, может он организатор теневой...
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это всегда был ментовский бизнес - залез... и сгорел
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СБУ само притон ...пока эту старую гнилую структуру не разгонят к херам , в стране порядка не будет
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Странная сфера деятельности для контрразведки.
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Ні-саме те. Бо людей вербують декількома речами. Одна з них-секс.
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Слышите вы. Вербователь хренов. Дохрена "В" проводили?
То что пойманный редкий мудило - не вопрос.
Но не судите о том о чем нихрена не знаете.
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а статья о вымогательстве тут не была бы уместнее?
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Эти подонки с СБУ как крышевали раньше бизнес, как наезжали на комерсантов, так и сейчас продолжают.
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а где письки и сиськи!
неееее! так дело не пойдет!

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Работа нашего СБУ - такая порнуха, что порнохабу и не снилось.
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І те, що саме вони його викрили, не подобається?
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Ну, коли йде війна і підривають то журналістів, то співробітників СБУ, боротьба з порнографією - не саме першочергове завдання СБУ.
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От Ви й самі прийшли до думки, яку я написав спочатку.
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Так это на сегодня уровень днепропетровского СБУ.Рейдерство,бандтитизм и сутенерство все под ними.
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" Контрразведчик СБУ задержан за "крышевание" порнобизнеса на Днепропетровщине "

Реформы ...
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как в американских фильмах - "Сутенер, Наркоторговец, Торговец нелегальным оружием..., а когда то был отличным полицейским..." В нашем случае контрразведчик.... Авакян наверное вычислил и подставил - это его бизнес, посторонним с соседних ведамств места нет...
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Звичайна війна між "суміжними" відомствами ..))
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Шпионы кацапские шарятся,что у себя дома? Не,не слыхали. Да и не стоит на них.
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Нужно в Украину не иностраных министров приглашать,а сотрудников ЦРУ чтобы они ловили таких сотрудников СБУ.
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То, что поймали крышевателя - хорошо.
То, что у нас запрещен порнобизнес, чем пользуются такие крышеватели - идиотизм.
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Абсолютно точно . Также как и клятва Гиппократа ... И все остальное ... Врачебная тайна , тайна банковского вклада , тайна исповеди , военная присяга , клятва депутатов ... Все это туфта
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Вино, карты, деньги, власть и секс вот 5 ступенек на которых споткнется любой мужчина. На этом ловят и вербуют. Классика.
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Наркотики. Політичні уподобання. Ідеологічні розбіжності з діючою владою. Тепер майже все.
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хорошо что поймали негодяя.для СБУ дело чести самим судить таких засранцев.мразь он а не контрразведчик.
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Це по іншому називається. А цього таки судитимуть.
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я по месаджу зрозумів, шо не все так погано
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Разведчики,контрразведчики,СБУ,МВД и другие силовые структуры уже давно-давно стали центрами платных услуг для частных лиц и прислугой президентов..Государственные дела и профильная работа-только обременительная иммитация...Деньги стричь интереснее и безопаснее,чем ловить шпионов,диверсантов и мафиозных "шишек"..Да и президент Порошенко как-то не настаивает на трате времени по профильной работе.."Свой человек",понимающий-"Бизнес важнее всего и деньги не пахнут!"
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Разведчики,контрразведчики,СБУ,МВД и другие силовые структуры уже давно-давно стали центрами платных услуг для частных лиц и прислугой президентов..Государственные дела и профильная работа-только обременительная иммитация...Деньги стричь интереснее и безопаснее,чем ловить шпионов,диверсантов и мафиозных "шишек"..Да и президент Порошенко как-то не настаивает на трате времени по профильной работе.."Свой человек",понимающий-"Бизнес важнее всего и деньги не пахнут!"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонтрразведчик СБУ задержан за "крышевание" порнобизнеса на Днепропетровщине. ФОТО
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