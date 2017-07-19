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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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 СБУ разоблачила на систематическом взяточничестве чиновника-эколога в Житомире. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области и регионального Управления защиты экономики Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематическом вымогательстве и получении взяток за содействие предпринимателям в избежании административной ответственности должностное лицо Управления Государственной экологической инспекции - руководителя среднего звена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБ Украины в Житомирской области.

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Заведующий одного из подразделений Управления Госэкоинспекции систематически требовал и получал от предпринимателей района за нереагирование на выявление во время рейдовых выездов в районы Житомирщины нарушений земельного законодательства. Свою "бездеятельность" он оценивал от 3 до 10 000 гривен - в зависимости от тяжести выявленного нарушения.

По оперативным данным СБУ, ежемесячный "дополнительный заработок" вымогателя составил ориентировочно 20-30 тысяч гривен.

19 июля с.г. в центре Житомира сотрудники УСБУ и прокуратуры задержали взяточника сразу после получения им в подъезде дома очередной взятки. 3,5 тысячи гривен он потребовал от предпринимателя-застройщика из Чудновского района за беспрепятственную добычу песка для нужд предприятия.

Решается вопрос о сообщение экологу-взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Неотложные следственные действия и обыски продолжаются.

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