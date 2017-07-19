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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:икона (58) контрабанда (1960) налоговая милиция (1493) Донецкая область (4475) ГФС (3042)

 "Фантом" задержал девять старинных икон на линии разграничения в Донецкой области. ФОТО

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали на линии разграничения девять старинных икон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

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На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль ВАЗ, на котором брат и сестра, граждане Украины, направлялись в село Константиновка с неподконтрольной Украине территории. В результате проведенных мероприятий среди их личных вещей было обнаружено девять икон, изготовленных в 18-19 веках. По словам гражданки, она якобы везла иконы своим родственникам.

В настоящее время иконы переданы сотрудникам Национальной полиции.

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А чего сотрудники налоговой делали на линии разграничения? Налоги собирали? Жесть...
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