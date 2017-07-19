 "Фантом" задержал девять старинных икон на линии разграничения в Донецкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль ВАЗ, на котором брат и сестра, граждане Украины, направлялись в село Константиновка с неподконтрольной Украине территории. В результате проведенных мероприятий среди их личных вещей было обнаружено девять икон, изготовленных в 18-19 веках. По словам гражданки, она якобы везла иконы своим родственникам.
В настоящее время иконы переданы сотрудникам Национальной полиции.
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