EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
  337  0
Все про:Кировоградщина (269) контрафакт (267) налоговая милиция (1493) спирт (223) ГФС (3042)

 Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконного изготовленного спирта. ФОТО

В Кировоградской области сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией изъяли более 4,5 тысячи литров незаконно изготовленного спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали в Николаевской области два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно изготовленного этилового спирта. На автодороге Знаменка - Луганск - Изварино был остановлен автомобиль Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Украины. В ходе проведенных мероприятий в автомобиле было обнаружено более 4,5 тысячи литров спирта, разлитого по пластиковым бочкам, который перевозился для дальнейшей реализации. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконного изготовленного спирта 01Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконного изготовленного спирта 02
Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконного изготовленного спирта 03

Смотрите также: Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля. ФОТОрепортаж

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконного изготовленного спирта. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти