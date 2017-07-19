 Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконно изготовленного спирта. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
Было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно изготовленного этилового спирта. На автодороге Знаменка - Луганск - Изварино был остановлен автомобиль Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Украины. В ходе проведенных мероприятий в автомобиле было обнаружено более 4,5 тысячи литров спирта, разлитого по пластиковым бочкам, который перевозился для дальнейшей реализации. Общая стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.
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