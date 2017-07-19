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 Фоторепортаж
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 "Царь всея Малороссии". Зарождение нового "государства" Захарченко в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума о "Малороссии от Захарченко": "Надо быть осторожней в подобных вещах"

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 02

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 03

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о заявлении главаря "ДНР" Захарченко насчет "Малороссии": Тема подлежит осмыслению и анализу

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 05

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 06

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-служба главаря "ЛНР" Плотницкого утверждает, что "Малороссию" Захарченко не обсуждали

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 08

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 09

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 10

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 11

Царь всея Малороссии. Зарождение нового государства Захарченко в ФОТОжабах 12

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Первая фотожаба под "Собачье сердце" не по времени. Ведь на днях покинул этот мир актер Толоконников, сыгравший очень талантливо Шарикова. Можно было повременить в память актера.
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Наоборот! Это наши аплодисменты ушедшему Актёру. Так уж заведено..
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Может ты и прав. Ведь актеров провожают аплодисментами. Будем считать эту фотожабу аплодисментами Владимиру Алексеевичу. Земля ему пухом
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так сашка вместо шарикова вперли,а не вместо толоконникова
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Смотрю на эту рожу. Вылитый следующий президент России. На лице проявилась даже лишняя хромосома
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Грещно смеяться над больными людьми...Ржать и насрать на ублюдков просто можно и необходимо.....
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Я тебя уточню, брат!
На представленном тобой снимке три из четырех уже ПОКОЙНИКИ. Баба-яга времено еще жива.
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Баба-подстилка не представляет интереса. Вот и жива. Ее задача расставлять ноги перед нужными людьми. Пока полезна - она жива.
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Ребята, фотожаб на высер дегенерата Захарченко уже очень много.
Это такой факт.
Но, ведь никто не сомневается, что кремлевские подстилки Захарченко и Прилепин без согласия Кремля и вздоха не взохнут?
Это ведь тоже такой факт.
Так почему кремлевский хуесос Захарченко восстал против самого себя?
А это всё происки Суркова.
Если прокатит "Малороссия" - так значит я, сурков, "русский человек".
А не прокатит - так это алкоголик Захарченко виноват.
Но вот только русский идиот Сурков слишком долго жил в путинской Росссии. У него сместилилась система координат.
Но весь остальной мир послал Суркова с его измышлизмами на ... три веселых буквы.
И сейчас путинский продырявленный в жопу красавчик Сурков сидит и думает: "Что я не так сделал? Я же и у Путина отсосал и Западу очко подставил?!! И вот за что меня, предателя, так ненавидят? Причем везде? Ну вот почему гордое имя "Сурков" стало хуже грязной матерной брани?"
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Эта гнида в девичестве имела фамилию Дудаев. Ему что фамилию изменить, что хозяев подставить - как гордому горцу в штаны наложить в Донецком аэропорту!
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«Но, позвольте, как же он мог служить в очистке?!» (с)


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Зря прикалываетесь. Малороссия-это и есть Украина. Как в Польше самая древняя и исконная часть называется Малопольска. Малая Русь-это как малая родина. Место где родился, откуда всё пошло.
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А для кого это МАЛАЯ родина, для того кто теперь в какой то другой, в великой живет?
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Вышла новая серия "Игры престолов", а сегодня - такое заявление. Соцсети провели параллели.
"Царь всея Малороссии". Зарождение нового "государства" Захарченко в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9101 "Царь всея Малороссии". Зарождение нового "государства" Захарченко в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3530
"Царь всея Малороссии". Зарождение нового "государства" Захарченко в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3158
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Он лет 7 тому назад совсем подыхать собрался. Сделал три чеса по Кацаполенду, нагреб баблишка, обновил паричок, попиарился по зомбоящику .... и .... Передумал подыхать! Ну, не гнида ли? Даже кацапоиды от него устали, а он только парики стирает, да воет в микрофоны!
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Захарка часом не от морганического брака пукина и медвежонкина?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Царь всея Малороссии". Зарождение нового "государства" Захарченко в ФОТОжабах
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