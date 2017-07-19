"Царь всея Малороссии". Зарождение нового "государства" Захарченко в ФОТОжабах
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума о "Малороссии от Захарченко": "Надо быть осторожней в подобных вещах"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-служба главаря "ЛНР" Плотницкого утверждает, что "Малороссию" Захарченко не обсуждали
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На представленном тобой снимке три из четырех уже ПОКОЙНИКИ. Баба-яга времено еще жива.
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Это такой факт.
Но, ведь никто не сомневается, что кремлевские подстилки Захарченко и Прилепин без согласия Кремля и вздоха не взохнут?
Это ведь тоже такой факт.
Так почему кремлевский хуесос Захарченко восстал против самого себя?
А это всё происки Суркова.
Если прокатит "Малороссия" - так значит я, сурков, "русский человек".
А не прокатит - так это алкоголик Захарченко виноват.
Но вот только русский идиот Сурков слишком долго жил в путинской Росссии. У него сместилилась система координат.
Но весь остальной мир послал Суркова с его измышлизмами на ... три веселых буквы.
И сейчас путинский продырявленный в жопу красавчик Сурков сидит и думает: "Что я не так сделал? Я же и у Путина отсосал и Западу очко подставил?!! И вот за что меня, предателя, так ненавидят? Причем везде? Ну вот почему гордое имя "Сурков" стало хуже грязной матерной брани?"
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и так далее -- http://oleg-leusenko.livejournal.com/7478683.html
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А хорошенькая дочка у него, че
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