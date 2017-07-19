EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  906  17
Все про:Аваков (2599) Великобритания (1685) киберполиция (73)

 Киберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков. ФОТО

Великобритания передала цифровое специальное оборудование для киберполиции в рамках проекта ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере.

Киберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков 01


"В рамках проекта ОБСЕ и МВД по поддержке киберполиции, НПУ получила современное цифровое оборудование. Очень вовремя! Спасибо Послу GB Джудит Гоф!", - отметил А.Аваков.

Киберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков 02


Посол Великобритании Джудит Гоф на брифинге отметила, что ранее Великобритания уже передавала украинской киберполиии 130 единиц оборудования, а также провела тренинги для 184 украинских полицейских, пишет LB.ua.

Киберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков 03


"Мы рады сотрудничать с украинской стороной с целью борьбы с подобными видами преступлений", - сказала она.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Попрошайки! Позорите стану.Такое оборудование Аваков мог купить из денег на карманные расходы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для тебя холуя понятия деньги налогоплательщиков не существует? Все что в бюджете деньги шоколадного короля!
Всё что твой хозяин любит открывать как своё достижение, покупается за деньги налогоплательщиков, в том числе и человека написавшего коммент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Холуй Ольгинский здесь ты, именно с той стороны идет вонь на наше правительство. А подобные тебе добавляют гговна на вентилятор. Работа такая? Да оно и понятно, хйловским холуям не нравится то, что наше госудаство крепчает. Иди воюй, дедовнук, или коня лепи с говна. А то воевать вы разучились, да, впрочем, и не имели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно будет в игровых автоматах "Інтернет кафе" поставить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверно купить компьютеры и мышки в магазине нереально трудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Гройсман рассказал правду о зарплатах украинцевКиберполиция получила спецоборудование от Великобритании, - Аваков - Цензор.НЕТ 8807
Гройсман рассказал правду о зарплатах украинцевСредняя заработная плата в Украине по состоянию на сегодняшний день превысила 7 тыс. грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.По словам премьера, минимально зарплата, по официальным данным за январь-май, выросла на 37% - до 6 494 грн, однако с учетом июня и июля этот показатель превысил 7 тыс. грн.«С учетом июня и июля, средняя зарплата в стране больше 7 тыс. грн», - сказал Гройсман. Напомним, Гройсман прогнозировал, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. Грн.
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Киеве возможно и такая зарплата , а вот в остальных городах не превышает 4500 грн .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, во-первых, он имел в виду "грязными", а во-вторых - в среднем по больнице где-то так и получается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сам то этот жиртрест верит в то что писссдит?или это он о винницком базаре?может это зарплата порохососов которые жопу рвут за всласть?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ух ты!!!!!!! Монитор, флешки, камеры!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Посол это все купил в ближайшей Мультимедии??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спецмышки, спецфлэшки, спецноуты, спецмоники... И спецтренинги для 184-х спецдикарей.
Жесть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это "особые" мышки logitech, флешки kingston, сделанные Страдивари специально для лохов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уггггаааа, системник на первой фотке б/ушный HP за 1400 грн, годов эдак 2008-10. Да это хлам с свалки европы подарили. И пару б/ушных коммутаторов
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажКиберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти