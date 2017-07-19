 Киберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере.
"В рамках проекта ОБСЕ и МВД по поддержке киберполиции, НПУ получила современное цифровое оборудование. Очень вовремя! Спасибо Послу GB Джудит Гоф!", - отметил А.Аваков.
Посол Великобритании Джудит Гоф на брифинге отметила, что ранее Великобритания уже передавала украинской киберполиии 130 единиц оборудования, а также провела тренинги для 184 украинских полицейских, пишет LB.ua.
"Мы рады сотрудничать с украинской стороной с целью борьбы с подобными видами преступлений", - сказала она.
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Гройсман рассказал правду о зарплатах украинцевСредняя заработная плата в Украине по состоянию на сегодняшний день превысила 7 тыс. грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.По словам премьера, минимально зарплата, по официальным данным за январь-май, выросла на 37% - до 6 494 грн, однако с учетом июня и июля этот показатель превысил 7 тыс. грн.«С учетом июня и июля, средняя зарплата в стране больше 7 тыс. грн», - сказал Гройсман. Напомним, Гройсман прогнозировал, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. Грн.
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Жесть.
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