 Киберполиция получила спецоборудование от Великобритании в рамках проекта ОБСЕ, - Аваков. ФОТО





Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере



"В рамках проекта ОБСЕ и МВД по поддержке киберполиции, НПУ получила современное цифровое оборудование. Очень вовремя! Спасибо Послу GB Джудит Гоф!", - отметил А.Аваков.



Посол Великобритании Джудит Гоф на брифинге отметила, что ранее Великобритания уже передавала украинской киберполиии 130 единиц оборудования, а также провела тренинги для 184 украинских полицейских, пишет LB.ua . Посол Великобритании Джудит Гоф на брифинге отметила, что ранее Великобритания уже передавала украинской киберполиии 130 единиц оборудования, а также провела тренинги для 184 украинских полицейских, пишет

"Мы рады сотрудничать с украинской стороной с целью борьбы с подобными видами преступлений", - сказала она.





