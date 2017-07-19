 У Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время посещения линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом.
"У нас есть общий агрессор - и в Украине, и в Грузии - это Российская Федерация. И как я уже сказал - очень похожа ситуация на оккупированных территориях: беспорядок, безнадежность, гуманитарная катастрофа. И что же нужно сделать для того, чтобы освободить эту территорию от оккупации? Мы подчеркиваем, что это политико-дипломатический путь. И для этого нам нужно единство всего мира и солидарности с Грузией, и с Украиной. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна предпринять шаги, которые будут способствовать деоккупации украинской и грузинской территорий ", - подчеркнул Глава государства.
Петр Порошенко отметил, что такая ситуация побуждает власть бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности их государств.
"Одна из главных целей быть здесь (на линии разграничения. - Ред.) для того, чтобы продемонстрировать этим людям - они не одни. О них помнит весь мир. И мы будем бороться, чтобы ликвидировать эти колючую проволоку", - подчеркнул Порошенко.
Фото: пресс-служба Президента
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без которого обойтись можно.
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