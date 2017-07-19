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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 У Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Ради освобождения своих оккупированных территорий Украины и Грузии от агрессора - России, эти два государства должны объединить усилия и усилия мирового сообщества. Именно единство заставит Россию освободить оккупированные ею территории других государств

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время посещения линии разграничения с оккупированным Цхинвальским регионом.

"У нас есть общий агрессор - и в Украине, и в Грузии - это Российская Федерация. И как я уже сказал - очень похожа ситуация на оккупированных территориях: беспорядок, безнадежность, гуманитарная катастрофа. И что же нужно сделать для того, чтобы освободить эту территорию от оккупации? Мы подчеркиваем, что это политико-дипломатический путь. И для этого нам нужно единство всего мира и солидарности с Грузией, и с Украиной. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна предпринять шаги, которые будут способствовать деоккупации украинской и грузинской территорий ", - подчеркнул Глава государства.

У Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко 01

Петр Порошенко отметил, что такая ситуация побуждает власть бороться за восстановление суверенитета и территориальной целостности их государств.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Это не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим в результате политики РФ, - Порошенко на линии разграничения в Цхинвальском регионе. ВИДЕО

У Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко 02

"Одна из главных целей быть здесь (на линии разграничения. - Ред.) для того, чтобы продемонстрировать этим людям - они не одни. О них помнит весь мир. И мы будем бороться, чтобы ликвидировать эти колючую проволоку", - подчеркнул Порошенко.

У Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко 03
Фото: пресс-служба Президента
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Всё! Глаза всем открыл...Офшорист Очевидность, это гениально!
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Не офшорист а пиараст !
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Это к шЛюшко и его шобле.....
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детям мог бы и канфет насыпать ...с пол тонны
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У нас есть общий агрессор только почему то весь мир в том числе и Украина всегда стоят и смотрят в стороне когда их по одному убивают. Когда Рашка напала на Грузию Украина стояла в стороне и даже митингов против войны не было не то что санкций. Зато сейчас хотим чтобы весь мир перед нами упал помогая нам, а мы опять будем торговать и развлекать окупантов.
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Саньок, Україна єдина деражава яка допомогла Грузії зброєю під час війни
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Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) принимали участие в военном конфликте Грузии и России, рассказал в эфире телеканала ZIK грузинский президент Михаил Саакашвили.
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В Грузии тоже бегали с трехцветной тряпкой махали?
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Просто подивіться на ці фото. так виглядає руській мір
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у нас была грузинка на практике, не стала даже русский учить, это язык агрессии. Интересно, если бы Порошенко да в Кремле ботоксного замочил...в туалете, чтобы тогда написали верхние ряды.
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Я в Риге была в командировке. Сообщила, что со мной можно говорить на русском, но сотрудники компании, с которыми я общалась, сказали, что русский знают очень плохо, хотя всем было 50+.
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У украини нет иного вихода кроме как строить великую Украинскую стену на границе с Рашистаном,и ОРДЛО, которая сильно бы затруднила вторжение запоребриковской орды, нужно ускоренно реформировать армию по стандартам нато ибо лучше чем они пока ничего не придуманно,нужно всеми силами страмиться всупить в нато, ЕС. последние события с обьявлением Малоросии свидетельствуют что кремль не собираеться прекращать конфликт, крмелю нужна вся украина, которая бала бы ему полностью подконтрльна, его цель превраить украину в свою колонию, и кремль не успокоиться пока либо не достигнет своей цели, либо Россия не развалиться, других вариантов нет, санкции только тогда станут єфективными когда иза них развалиться рашка до єтого они ничего не изменят для кремля главное построенние империи а не свои граждане.
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обе страны пляшут под дудку госдепа и мвф
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Не президент, а дешевый конферансье, периодически выдающий что-то банальное гражданам
без которого обойтись можно.
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Подписание преступных Минских договорняков до хорошего не довели. Когда нужно было этих местных которые сходили на референдум сжигать и казнить каждый день, барыга басни начал рассказывать и занял позицию умиротворения перед х.ом и сепарами. А теперь оккупированная территория напичкана вооружением разного калибра.
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Петя, наберись мужества и определись: агрессор или враг?!
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Чихала Россия на ваш "политико-дипломатический путь", и на то, что она должна сделать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУ Украины и Грузии общий агрессор - РФ. Нам нужно единство и солидарность всего мира, чтобы освободить свои территории от оккупации, - Порошенко. ФОТОрепортаж
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