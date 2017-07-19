 Боец 128-й бригады Золтан Балаж погиб в бою с боевиками в районе Зайцево. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это известие Mukachevo.net подтвердили официально в 128 бригаде ВСУ.
"Бой с пророссийскими боевиками, который сопровождался мощными артобстрелами, продолжался вчера несколько часов. Около 20:30 состоялся очередной обстрел позиций бойцов ВСУ, вероятно из минометов или РПГ.
Виноградовец Золтан Балаж нес боевое дежурство в районе Зайцево, где и продолжался бой. Там боец получил многочисленные осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
"Золтан погиб. Осколочное в сердце. Не надо пафосных постов и комментариев. Просто помяните. Извини, друг, за все", - написал на своей странице в Facebook журналист Владимир Рунец.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.
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