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 Боец 128-й бригады Золтан Балаж погиб в бою с боевиками в районе Зайцево. ФОТО

Военнослужащий 128-й бригады Золтан Балаж из Виноградова Закарпатской области погиб вчера вечером, 18 июля, от многочисленных осколочных ранений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это известие Mukachevo.net подтвердили официально в 128 бригаде ВСУ.

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"Бой с пророссийскими боевиками, который сопровождался мощными артобстрелами, продолжался вчера несколько часов. Около 20:30 состоялся очередной обстрел позиций бойцов ВСУ, вероятно из минометов или РПГ.

Виноградовец Золтан Балаж нес боевое дежурство в районе Зайцево, где и продолжался бой. Там боец получил многочисленные осколочные ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Боец 128-й бригады Золтан Балаж погиб в бою с боевиками в районе Зайцево 01

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"Золтан погиб. Осколочное в сердце. Не надо пафосных постов и комментариев. Просто помяните. Извини, друг, за все", - написал на своей странице в Facebook журналист Владимир Рунец.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБоец 128-й бригады Золтан Балаж погиб в бою с боевиками в районе Зайцево. ФОТО
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