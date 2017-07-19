 Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию "ксив" ГУР, СБУ, МВД, - Синицын. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер и активист Роман Синицын.
"Все что вы хотели знать о наших силовые структуры, разведку, подбор кадров, круговая порука, кумовство и решалово в одном кейсе. В сентябре 2016 пьяный полковник СБУ Саша Конотопенко на автомобиле Honda CR-V (д.н.з АА 9200 ОС) осуществляет столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo - тяжелые травмы получает пассажир Aveo.
Саша светит ксивы полковника СБУ, помощника главы аппарата пенитенциарной службы и ксивы МВД по фамилии Кононенко.
Дело заминают. Об этом узнают журналисты, поднимается шум, но быстро затихает. Реакции СБУ я не нашел. Подозреваю, что из СБУ Конотопенко просят, хотя не факт", - пишет Синицын.
"Вчера Саша на Оболоне пьяный стреляет из травмата по воображаемым врагам. Приезжают копы, Саша сбрасывает ствол, дерется с копами и пытается убежать на Toyota Camry (д.н.з АА 9200 АР, ггг).
Затем светит ксиву Главного Управления Разведки (заместитель начальника управления) и пытается порешать.
У Саши снова находят коллекцию ксив", - пишет волонтер и задает вопрос СБУ и Минобороны, чьим все таки сотрудником является Александр Конотопенко.
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один барыга-през сменяет другого, а в королевстве не меняется ваще нифига
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Ну, а дальше - как с "бриллиантовыми прокурорами" и прочими, "личноконтролируемыми" делами...
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ФАС - КР по обеспечению.....
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Ребята удачи.
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У нас же сор из избы выносить не захотят, потому что такое говно в кабинетах силовиков-через одного.
Корпоративная этика, однако...
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Чекаю пояснень від керівництва цього горе-полковника.
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молодой,здоровій,жизнерадосній,красивій ,как Бог, мальчик ПОГИБ,вчера!!!
ЕМУ бі детишек пятеріх вірастить ,дом построить и умереть глубоким стариком!
А Его - нет уже с нами!
покуда всякие конотопенЬки ,потеряв облик человека и Мужчині, в тілу бікуют.
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