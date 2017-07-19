EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  2917  45
Все про:задержание (5997) Минобороны (5217) разведка (1815) СБУ (14612) скандал (5040) стрельба (2422) патрульная полиция (1346)

 Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию "ксив" ГУР, СБУ, МВД, - Синицын. ФОТОрепортаж

Человек, устроивший в пьяном виде стрельбу в Киеве, которого впоследствии задержали патрульные полицейские, оказался владельцем коллекции удостоверений различных силовых структур, которого и раньше задерживали за рулем в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер и активист Роман Синицын.

"Все что вы хотели знать о наших силовые структуры, разведку, подбор кадров, круговая порука, кумовство и решалово в одном кейсе. В сентябре 2016 пьяный полковник СБУ Саша Конотопенко на автомобиле Honda CR-V (д.н.з АА 9200 ОС) осуществляет столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo - тяжелые травмы получает пассажир Aveo.

Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию ксив ГУР, СБУ, МВД, - Синицын 01


Саша светит ксивы полковника СБУ, помощника главы аппарата пенитенциарной службы и ксивы МВД по фамилии Кононенко.

Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию ксив ГУР, СБУ, МВД, - Синицын 02


Дело заминают. Об этом узнают журналисты, поднимается шум, но быстро затихает. Реакции СБУ я не нашел. Подозреваю, что из СБУ Конотопенко просят, хотя не факт", - пишет Синицын.

"Вчера Саша на Оболоне пьяный стреляет из травмата по воображаемым врагам. Приезжают копы, Саша сбрасывает ствол, дерется с копами и пытается убежать на Toyota Camry (д.н.з АА 9200 АР, ггг).


Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию ксив ГУР, СБУ, МВД, - Синицын 03


Смотрите также: "Я думаю, что вы завтра потеряетесь, бл#дь! Славику позвони", - патрульные задержали пьяного полковника Минобороны, устроившего стрельбу в Киеве. ВИДЕО

Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию ксив ГУР, СБУ, МВД, - Синицын 04


Затем светит ксиву Главного Управления Разведки (заместитель начальника управления) и пытается порешать.

Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию ксив ГУР, СБУ, МВД, - Синицын 05


У Саши снова находят коллекцию ксив", - пишет волонтер и задает вопрос СБУ и Минобороны, чьим все таки сотрудником является Александр Конотопенко.

Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию ксив ГУР, СБУ, МВД, - Синицын 06

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чекаємо що цей розвідник покінчить життя самогубством, п'ятьма пострілами в голову, як Кравченко!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ой ладно,Щаз все замнут- єто ж не рашКЄ..у нас почет и уважуха
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если и после тех случаев он до сих пор работает значит обратил
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ксивы не фейковые, то патрульная полиция разоблачила украинского топ-разведчика.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та как ксивы не фейковые? Не возможно быть действующим палканом одновременно трьох различных структур. Даже переходя из одного ведомства в другое тебя увольняют с предидущего места роботы, отбирают ксиву и оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень даже возможно, есть такое понятие как документы прикрытия...у него их может быть целая куча
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, упринцыпе такое возможно, но даже такие "фейковые" документы подотчётны выдаются в особых случаях и после кучи узгоджень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
документы прикрытия.-ксива полиции и сбу?не смешите,это совсем не доки прикрытия
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тільки в нас топ-розвідник може регулярно бухати за кермом .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ахент 001 !!! , Казав, же, зателефонувати Славіку !
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
цуко, такое ощущение что никогда у нас не будет правовой страны.
один барыга-през сменяет другого, а в королевстве не меняется ваще нифига
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это стало понятно еще в 2005-ом. Кстати, источник того разрушительного скандала сейчас в кресле №1.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Авакян, ценнейший кадр пропадает, обрати внимание и потяни за него мазу ! =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну а че, Дейдей аж падпалковник ментуры....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как по мне, то с этим кнуром надо поступать так - пулю в лоб и в землю !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очередной "отважный" кандидат в сапёры на передке АТО ))))) может с ксивами ему при разминировании повезёт больше)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вспомнилось: ...полковник был большая сука - он пасовал на трёх тузах....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что вы пристали к человеку ?! Он выполнял ответственное спецзадание !! Может его даже наградят... Посмертно ! =)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
недуром ,же, відкрив стрілянину в Києві ! - Спецзавдання !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас Порошенко возьмет это дело под личный контроль.
Ну, а дальше - как с "бриллиантовыми прокурорами" и прочими, "личноконтролируемыми" делами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спалили "разведчика" ..и ведь реально заместитель начальника управления? любопытно кто его крыша
 показать весь комментарий
Ответить
 
некому ему колени сломать чтобы не прыгал пьянь
 показать весь комментарий
Ответить
 
по одной из ксив: сразу на трех аппаратах вкалівает, нев**енній аппаратчик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто интересно в каком ведомстве он таки числился? Кстат. за левые ксивы, а у етого хероя как минимум две из трёх недействительные, серьёзная статья предусмотрена и это буде поболее чем вождение в нетрезвом и сопротивление при задержании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот теперь ему шоколадный презерватив точно даст "Хероя Уркаины".Это не сбеушник а многоликий АНУС !"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На "корявочке" СБ Украины, печать центраьного аппарата . Но должностей в "конторе" - по посді не існуе!!!. Остальное левак, старій "прикрітия".
ФАС - КР по обеспечению.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тьфу, чуть не забыл. Может еще удостоверение "помошника депутата" завалялось (либо города либо района Киевской области) ? ...
Ребята удачи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
помните 3 парней, которые гоняли на машине по Киеву, убегали от полиции? Там застрелить пассажира, который не был мажором, для полиции не составило труда, еще и оправдывались, что по-другому невозможно было их остановить, а тут пьяное СБУ-шное рыло регулярно гоняет, еше и стреляет в людей, и никто даже и не подумал пальнуть ему хотя бы в ногу. Ну хоть удостоверение его засветили и домашний адрес (официальный, по крайней мере), и на том спасибо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас все министерства и службы будут наперегонки отбрехиваться, что этот "ценный" кадр им не принадлежит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в том сообществе стран, в которое мы стремимся, после такого головы летели бы, аж свистело.
У нас же сор из избы выносить не захотят, потому что такое говно в кабинетах силовиков-через одного.
Корпоративная этика, однако...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стількі "ксів" має - цінний кадр, таких треба на підвищення, а не на цугундер!
 показать весь комментарий
Ответить
 
буде замом амброськіна - такі кадри у шокоригів в пачьотє
 показать весь комментарий
Ответить
 
я так понимаю что у него и корочки ветерана ато имеются. типичный шыкаладный хирой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Велика дяка патрульним, що виконали свої службові обов'язки.
Чекаю пояснень від керівництва цього горе-полковника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию "ксив" ГУР, СБУ, МВД, - Синицын - Цензор.НЕТ 9731

молодой,здоровій,жизнерадосній,красивій ,как Бог, мальчик ПОГИБ,вчера!!!
ЕМУ бі детишек пятеріх вірастить ,дом построить и умереть глубоким стариком!
А Его - нет уже с нами!
покуда всякие конотопенЬки ,потеряв облик человека и Мужчині, в тілу бікуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По набирали вот таких задротов и разную падаль в сучью безпеку Уркаины !Уверен что все эти мудки работают на фсб!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажПьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию "ксив" ГУР, СБУ, МВД, - Синицын. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти