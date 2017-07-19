 Пьяный полковник Конотопенко, задержанный в Киеве, попадался и раньше нетрезвым за рулем и имеет коллекцию "ксив" ГУР, СБУ, МВД, - Синицын. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер и активист Роман Синицын."Все что вы хотели знать о наших силовые структуры, разведку, подбор кадров, круговая порука, кумовство и решалово в одном кейсе. В сентябре 2016 пьяный полковник СБУ Саша Конотопенко на автомобиле Honda CR-V (д.н.з АА 9200 ОС) осуществляет столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo - тяжелые травмы получает пассажир Aveo.

Саша светит ксивы полковника СБУ, помощника главы аппарата пенитенциарной службы и ксивы МВД по фамилии Кононенко.

Дело заминают. Об этом узнают журналисты, поднимается шум, но быстро затихает. Реакции СБУ я не нашел. Подозреваю, что из СБУ Конотопенко просят, хотя не факт ", - пишет Синицын."Вчера Саша на Оболоне пьяный стреляет из травмата по воображаемым врагам. Приезжают копы, Саша сбрасывает ствол, дерется с копами и пытается убежать на Toyota Camry (д.н.з АА 9200 АР, ггг).

Затем светит ксиву Главного Управления Разведки (заместитель начальника управления) и пытается порешать.

У Саши снова находят коллекцию ксив", - пишет волонтер и задает вопрос СБУ и Минобороны, чьим все таки сотрудником является Александр Конотопенко.