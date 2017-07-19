EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Фоторепортаж
  821  3
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6673) Грузия (3419) оккупация (7135) Донбасс (15458)

 РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Агрессия России против Украины тесно переплетена с оккупацией части территории Грузии, которую россияне используют как военный плацдарм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Как именно оккупация части грузинской территории Россией влияет на агрессию РФ против Украины на Донбассе InformNapalm раскрыл в более чем 30-ти OSINT-расследованиях. В материалах зафиксированы военнослужащие из состава 7-й российской военной оккупационной базы, расположенной в г. Гудаута (оккупированной Абхазии, Грузия) воевавшие на Донбассе и прикомандированные к бандформированиям террористов "ДНР" и "ЛНР". Инсайдеры разведывательного сообщества InformNapalm также сообщили, что причиной недавнего отстранения от должности командира 7-й военной базы, генерал-майора М. Кособокова стала масштабная утечка информации об участии военнослужащих в войне против Украины, массовый отток контрактников, общая неблагоприятная атмосфера среди военнослужащих и низкая боеготовность. Масштабные утечки информации будут продолжаться и далее, так как в архивах InformNapalm хранится еще достаточное количество материалов по преступлениям военнослужащих 7-й военной базы. Поэтому новому командиру базы - полковнику И. Егорову, который сменил Кособокова на должности в начале 2017 года, скорее всего также предстоит проблемная карьера", - отмечают авторы публикации.


Новый военный преступник РФ. От оккупации Грузии до Украины.

РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 01


С декабря 2016 года волонтеры InformNapalm взяли на особый контроль социальный профиль военнослужащего-контрактника 7-й военной базы Дэнчик Мистиш (архивы профиля 1, 2; альбома 1, 2; контактов 1, 2). В его фотоальбоме фиксировались палаточные снимки из лагерей подготовки к переброске в Украину в Ростовской области батальонно-тактической группы военнослужащих 7-й военной базы. Удалось установить и настоящее имя военнослужащего. За псевдонимом "Мистиш" в соцсети скрывается Денис Павлович Менцель, родом из г. Геленджик. Там же проживают и его родственники - отец, мать и брат.


Читайте также: Во время задержания группы боевиков-дезертиров на Донбассе убиты трое и ранены семеро военных оккупационных войск, - ГУР


Среди фотографий Дениса Менцеля есть снимок, загруженный 11 декабря 2015 года, на котором присутствует российский военнослужащий с нарукавной нашивкой с флагом "Новороссии".

РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 02


Идентификация сослуживца Менцеля заняла некоторое время, так как объект не проходил по списку друзей в социальном профиле. Большая часть списка френдлиста состояла из контрактников 7-й военной базы. После углубленного OSINT-анализа удалось установить, что на фото зафиксирован российский военнослужащий Павел Пастернак.


РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 03

Павел Пастернак. 1987 года рождения, родом из Читинской обл. Забайкальского края.

В социальных сетях: ОК - страница скрыта для стороннего просмотра, VK1 - страница неактивна с декабря 2016 года, VK2 - страница неактивна с 2013 года, facebook - страница неактивна с 2014 года. Несмотря на обилие страниц Пастернака в социальных сетях, они мало информативны, но тем не менее помогли волонтерам установить некоторые дополнительные данные.

Читайте также: Между военными 1 АК "ДНР" произошла драка на межнациональной почве, есть раненые, - ГУР

То, что фамилия Пастернак не вымышленная, подтверждают и профили его родственников: жена Ольга Пастернак VK1 , VK2, ОК - действующий профиль; мать - Нина Пастернак (Загибалова) VK , ОК (примечательно, что профили родственников Павла в соцсети ОК также скрыты от детального просмотра). Установлено, что Павел Пастернак по состоянию на 2012-2013 годы служил в полиции МВД РФ.


РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 04РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 05


Смотрите на "Цензор.НЕТ: InformNapalm: Командир уничтоженной под Желобком вражеской ДРГ Щерба получил оружие со складов МО РФ. ФОТО


РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 06РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 07


А с 2015 года П. Пастернак подписал контракт на службу в 7-й военной базе ВС РФ.

"Фото с нарукавным флагом "Новороссии" может быть косвенным признаком. Но это не единственный аргумент в наших заключениях. В детализации информации нам помог и фигурант одного из прошлых расследований InformNapalm, земляк Пастернака из Читы, экс-помощник машиниста РЖД и бывший военнослужащий 17-й ОМСБр из Чечни, который служил на Донбассе в рядах террористов Анатолий Ивачёв . Интересно, что он даже обращался с открытыми письмами к президенту РФ Путину, с просьбой направить его в Сирию для отработки долгов", - говорится в расследовании.

Смотрите также: "Уважаемый господин Президент, помилуйте моего сына. Не могу понять, как он очутился в тех местах", - мать задержанного на Донбассе ефрейтора армии РФ Агеева. ВИДЕО

"Среди фотографий А. Ивачева немало снимков с Донбасса, в том числе с геолокацией местности. В данном случае, нам наиболее интересен слайд, загруженный в его альбом 26 декабря 2016 года, с геотегом "Партизанская улица", Шахтёрск, Украина. На этом фото Ивачев позирует с боевым товарищем по Донбассу - на этом фото в кадр снова попал Павел Пастернак.

РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 08


Таким образом, это очередной случай фиксации действующих военнослужащих 7-й военной базы в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Украины. В 2016 году волонтеры InformNapalm выявили контрактников С. Финогина и Н. Хоменко, которые совмещали службу в российской армии с участием в бандформированиях "ЛНР" и "ДНР", - отмечают авторы материала.

    • Состав и вооружение 7-й оккупационной военной базы

      7-я военная база, в/ч 09332 (Грузия, оккупированная Абхазия, г. Гудаута) 49-й армии Южного военного округа РФ, начала формироваться с 2009 года, после российского вторжения в Грузию в 2008 году. База сформирована на основе 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады, которую во время попытки штурма г. Грозного в новогодние дни 1994-1995 годов разгромили чеченские повстанцы.

      Структура оккупационного соединения в Абхазии включает в себя сухопутный компонент в виде усиленной тяжелой бригады: 4 мотострелковых батальона, танковый батальон, 2 артиллерийских дивизиона, реактивный дивизион, роту снайперов, роту БЛА, разведывательный батальон, а также другие отдельные подразделения и обеспечение. Личный состав соединения укомплектован по смешанному принципу, солдатами срочной и контрактной службы. Все попытки командования укомплектовать базу исключительно военнослужащими контрактной службы провалились. Так, контрактниками на 100% укомплектован лишь один мотострелковый батальон, являющийся ядром батальонно-тактической группы, привлекаемой к агрессии против Украины на Донбассе.

    РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm 09


    Основное вооружение гудаутской базы: около 50 единиц танков Т-72Б3 (которыми заменили Т-90), более 150 единиц БТР-82 и БТР-80, 36 единиц 152-мм САУ "Акация", 18 единиц РСЗО "Град", а также другое вооружение и техника. Основные полигоны, которые используют оккупанты для боевой подготовки на месте, - приморский Нагвалоу и горный Цебельда. Подразделения 7-й военной базы, в том числе мотострелки, войсковые разведчики и военнослужащие радиоэлектронной разведки, постоянно несут службу возле линии административной границы в Гальском районе и Кодорском ущелье.

    Кроме того, в состав военной базы входят:
    • авиационная комендатура, обеспечивающая периодические полеты самолетов и вертолетов ВКС ВС РФ на аэродром Гудаута;
    • группа зенитно-ракетных дивизионов (включает средства войсковой ПВО - ЗРК "Оса", "Стрела-10" и трехдивизионный зенитно-ракетный полк ЗРС С-300 (24 пусковые установки), которые развернуты на боевом дежурстве в н/п Агудзера и Приморское;
    • радиотехническое подразделение, дежурные средства которого находятся на территории Сухумского аэропорта Бабушера.
     перейти на форум
     
     
    Комментировать
    Сортировать:
    в виде дерева
    по дате
    по имени пользователя
    по рейтингу
    Совет форумчанПравила форума
    Цензор.НЕТФотоФоторепортажРФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
     События
     
     
     
     
     
     вверх
    Следите за нами в Твиттере
    Перейти
    Читайте нас на Facebook
    Перейти