 РФ использует военнослужащих 7-й оккупационной базы в Грузии для агрессии против Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

"Как именно оккупация части грузинской территории Россией влияет на агрессию РФ против Украины на Донбассе InformNapalm раскрыл в более чем 30-ти OSINT-расследованиях. В материалах зафиксированы военнослужащие из состава 7-й российской военной оккупационной базы, расположенной в г. Гудаута (оккупированной Абхазии, Грузия) воевавшие на Донбассе и прикомандированные к бандформированиям террористов "ДНР" и "ЛНР". Инсайдеры разведывательного сообщества InformNapalm также сообщили, что причиной недавнего отстранения от должности командира 7-й военной базы, генерал-майора М. Кособокова стала масштабная утечка информации об участии военнослужащих в войне против Украины, массовый отток контрактников, общая неблагоприятная атмосфера среди военнослужащих и низкая боеготовность. Масштабные утечки информации будут продолжаться и далее, так как в архивах InformNapalm хранится еще достаточное количество материалов по преступлениям военнослужащих 7-й военной базы. Поэтому новому командиру базы - полковнику И. Егорову, который сменил Кособокова на должности в начале 2017 года, скорее всего также предстоит проблемная карьера", - отмечают авторы публикации.
Новый военный преступник РФ. От оккупации Грузии до Украины.
С декабря 2016 года волонтеры InformNapalm взяли на особый контроль социальный профиль военнослужащего-контрактника 7-й военной базы Дэнчик Мистиш (архивы профиля 1, 2; альбома 1, 2; контактов 1, 2). В его фотоальбоме фиксировались палаточные снимки из лагерей подготовки к переброске в Украину в Ростовской области батальонно-тактической группы военнослужащих 7-й военной базы. Удалось установить и настоящее имя военнослужащего. За псевдонимом "Мистиш" в соцсети скрывается Денис Павлович Менцель, родом из г. Геленджик. Там же проживают и его родственники - отец, мать и брат.
Среди фотографий Дениса Менцеля есть снимок, загруженный 11 декабря 2015 года, на котором присутствует российский военнослужащий с нарукавной нашивкой с флагом "Новороссии".
Идентификация сослуживца Менцеля заняла некоторое время, так как объект не проходил по списку друзей в социальном профиле. Большая часть списка френдлиста состояла из контрактников 7-й военной базы. После углубленного OSINT-анализа удалось установить, что на фото зафиксирован российский военнослужащий Павел Пастернак.
Павел Пастернак. 1987 года рождения, родом из Читинской обл. Забайкальского края.
В социальных сетях: ОК - страница скрыта для стороннего просмотра, VK1 - страница неактивна с декабря 2016 года, VK2 - страница неактивна с 2013 года, facebook - страница неактивна с 2014 года. Несмотря на обилие страниц Пастернака в социальных сетях, они мало информативны, но тем не менее помогли волонтерам установить некоторые дополнительные данные.
То, что фамилия Пастернак не вымышленная, подтверждают и профили его родственников: жена Ольга Пастернак VK1 , VK2, ОК - действующий профиль; мать - Нина Пастернак (Загибалова) VK , ОК (примечательно, что профили родственников Павла в соцсети ОК также скрыты от детального просмотра). Установлено, что Павел Пастернак по состоянию на 2012-2013 годы служил в полиции МВД РФ.
А с 2015 года П. Пастернак подписал контракт на службу в 7-й военной базе ВС РФ.
"Фото с нарукавным флагом "Новороссии" может быть косвенным признаком. Но это не единственный аргумент в наших заключениях. В детализации информации нам помог и фигурант одного из прошлых расследований InformNapalm, земляк Пастернака из Читы, экс-помощник машиниста РЖД и бывший военнослужащий 17-й ОМСБр из Чечни, который служил на Донбассе в рядах террористов Анатолий Ивачёв . Интересно, что он даже обращался с открытыми письмами к президенту РФ Путину, с просьбой направить его в Сирию для отработки долгов", - говорится в расследовании.
"Среди фотографий А. Ивачева немало снимков с Донбасса, в том числе с геолокацией местности. В данном случае, нам наиболее интересен слайд, загруженный в его альбом 26 декабря 2016 года, с геотегом "Партизанская улица", Шахтёрск, Украина. На этом фото Ивачев позирует с боевым товарищем по Донбассу - на этом фото в кадр снова попал Павел Пастернак.
Таким образом, это очередной случай фиксации действующих военнослужащих 7-й военной базы в составе незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Украины. В 2016 году волонтеры InformNapalm выявили контрактников С. Финогина и Н. Хоменко, которые совмещали службу в российской армии с участием в бандформированиях "ЛНР" и "ДНР", - отмечают авторы материала.
- Состав и вооружение 7-й оккупационной военной базы
7-я военная база, в/ч 09332 (Грузия, оккупированная Абхазия, г. Гудаута) 49-й армии Южного военного округа РФ, начала формироваться с 2009 года, после российского вторжения в Грузию в 2008 году. База сформирована на основе 131-й Майкопской отдельной мотострелковой бригады, которую во время попытки штурма г. Грозного в новогодние дни 1994-1995 годов разгромили чеченские повстанцы.
Структура оккупационного соединения в Абхазии включает в себя сухопутный компонент в виде усиленной тяжелой бригады: 4 мотострелковых батальона, танковый батальон, 2 артиллерийских дивизиона, реактивный дивизион, роту снайперов, роту БЛА, разведывательный батальон, а также другие отдельные подразделения и обеспечение. Личный состав соединения укомплектован по смешанному принципу, солдатами срочной и контрактной службы. Все попытки командования укомплектовать базу исключительно военнослужащими контрактной службы провалились. Так, контрактниками на 100% укомплектован лишь один мотострелковый батальон, являющийся ядром батальонно-тактической группы, привлекаемой к агрессии против Украины на Донбассе.
Основное вооружение гудаутской базы: около 50 единиц танков Т-72Б3 (которыми заменили Т-90), более 150 единиц БТР-82 и БТР-80, 36 единиц 152-мм САУ "Акация", 18 единиц РСЗО "Град", а также другое вооружение и техника. Основные полигоны, которые используют оккупанты для боевой подготовки на месте, - приморский Нагвалоу и горный Цебельда. Подразделения 7-й военной базы, в том числе мотострелки, войсковые разведчики и военнослужащие радиоэлектронной разведки, постоянно несут службу возле линии административной границы в Гальском районе и Кодорском ущелье.
Кроме того, в состав военной базы входят:
- авиационная комендатура, обеспечивающая периодические полеты самолетов и вертолетов ВКС ВС РФ на аэродром Гудаута;
- группа зенитно-ракетных дивизионов (включает средства войсковой ПВО - ЗРК "Оса", "Стрела-10" и трехдивизионный зенитно-ракетный полк ЗРС С-300 (24 пусковые установки), которые развернуты на боевом дежурстве в н/п Агудзера и Приморское;
- радиотехническое подразделение, дежурные средства которого находятся на территории Сухумского аэропорта Бабушера.
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