 Боевики "ЛНР" похитили в Луганске Романа Сагайдака, - Казанский. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.
"Написала в личку женщина, просит помочь найти племянника, которого три недели назад похитило МГБ ЛНР. С тех пор о нем нет вестей", - сообщил журналист.
"Вот, как она описывает случившееся: "30.06.17 около 16-00 возле парковки Прометей, район Макдональдс, в г.Луганске был похищен Сагайдак Роман, 1987 года рождения, уроженец г. Краснодон Луганской области. Мой племянник направлялся к машине. В это время подъехала другая машина, из которой выскочили люди в военной форме, одели мешок на голову племянника, затолкали в машину и увезли. На следующий день приходили люди к его родителям с обыском, которые представились что из "МГБ". Но в дальнейшем при обращении моей сестры и её мужа в эту организацию, там ответили, что никто ничего не знает, а в списках задержанных якобы не значится. Намекнули только, что он может быть в отделе внутренней безопасности "МГБ", который подчиняется только Москве".
"К сожалению, гражданское население ОРДЛО находится в наиболее тяжелой ситуации, так как в отличие от военных и журналистов, их даже не включают в списки обмена. О большинстве подобных случаев не знает пресса. Родственники похищенных месяцами ходят и оббивают пороги "МВД", "МГБ", комендатур и прочих бандитских учреждений, пытаясь найти хоть какие-то концы. Единственный совет, который можно дать жителям ОРДЛО - уезжайте оттуда. Не испытывайте судьбу. Никто не знает, кого похитят завтра и что с ним будет. Ситуация абсолютно непредсказуемая. Не знаю, можно ли как-то помочь Роману и его семье. Все, что я могу - придать очередной случай похищения человека в Луганске огласке. Надеюсь, этим заинтересуются международные правозащитные организации. Номер матери у меня есть", - резюмировал Казанский.
Напомним, террористы на Донбассе признают наличие у них в плену только 69 человек, тогда как Украина имеет информацию о 132.
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Но блеать какая квартира или машина заменит здоровье или жизнь ?
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В его городе правят бандиты, твористя беспредел, убивают невинных. И что делает этот чувак? Идёт защищать свою землю? Идет защищать людей? Может хоть диверсии мутит? Нет же, он считает "моя хата с краю", соответственно и получает. Заслужил.
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Ну конечно если он не наш диверсант.
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Вообще на оккупированных территориях без вести пропало более десяти тысяч человек, там активно "на подвалы" отправляют всех, хоть отдаленно симпатизирующих Украине, и после этого люди исчезают. Мы где то слышали, чтобы "панова влада" озаботилась пропавшими людьми на международном уровне? Нет.
Два десятка форумчан "ЦН" с оккупированных территорий пропало за это время.
О них кто нибудь вспоминает ? Нет.
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