 НАПК проверяет е-декларации мэра Ирпеня, вице-президента ГП "Антонов" и ректора ДонНУ, - "Українська правда". ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ "Українській правді" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу указано, что будет проведена полная проверка деклараций Ирпенского городского головы Владимира Карплюка, депутата Херсонского горсовета Сергея Билоковиленка, депутата Сумского облсовета - Виктора Ладухи, вице-президента ГП "Антонов" Андрея Чабанова и ректора Донецкого национального университета им. Стуса Романа Гринюка.
Также проверят декларации начальника управления департамента киберполиции Нацполиции Валерия Березы, главного консультанта Главного департамента документального обеспечения АП Анны Кисилевой, начальника главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, прокурора Киевской местной прокуратуры Инны Заречанской, прокурора Киевской прокуратуры Максима Сирыка.
Всего под полную проверку НАПК попадут декларации 27 человек.
Как сообщалось, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции намеревалось провести полную проверку е-деклараций 27 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Проверку этих деклараций поручено провести члену Национального агентства - заместителю председателя Руслану Радецкому.
Напомним, 21 июля 2016 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Федорука и мэра Ирпеня Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса.
"В рамках дела о хищении 890 га леса подразделения Генпрокуратуры, СБУ и МВД провели обыски по 31 адресу, в том числе и по месту жительства мэров Бучи и Ирпеня. Подозреваемые должностные лица в течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева", - сообщил тогда Луценко.
В ГПУ отметили, что в ходе обысков " нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства ". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику.
По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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