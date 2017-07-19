 Установлен восьмой участник скандальной встречи Трампа-младшего с россиянами. Это крупный специалист по отмыванию в США денег из РФ, - СМИ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает CNN.
Восьмым участником встречи был Ике Кавеладзе, присутствие которого, по данным телеканала, подтвердил адвокат российского бизнесмена Араса Агаларова и его сына Эмина Скотт Балбер. "Мы полностью сотрудничаем со следствием", - добавил Балмер.
Телеканал CNN назвал Ике Кавеладзе старшим вице-президентом в Crocus Group, которой владеет Арас Агаларов. По словам Балмера, Агаларов попросил Кавеладзе присутствовать на встрече. Кавеладзе является американским гражданином. В структуре Агаларова Кавеладзе работает с 2004 года, уточняет CNN. Он сотрудничал со структурами Трампа во время организации церемонии "Мисс Вселенная" в 2013 году в России. Как сообщил Балбер, Кавеладзе "не имеет никаких связей с российским правительством".
В начале июля СМИ сообщили, что 9 июня 2016 года, спустя две недели, как его отец стал кандидатом на выборах президента США, Дональд Трамп-младший встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, имеющей "связи с Кремлем". Встречу организовал специалист по связям с общественностью Роб Голдстоун по просьбе Эмина Агаларова.
По сведениям газеты Independent, на встрече присутствовал Ринат Ахметшин, которого Весельницкая привлекла к юридической поддержке кандидата в президенты США и который является лоббистом, добивающимся отмены "закона Магнитского". 13 июля глава Hermitage Capital Уильям Браудер направил в Минюст США письмо, где назвал Ахметшина "агентом ГРУ СССР". Сам Ахметшин еще в 2016 году отрицал свои связи с российскими спецслужбами.
По словам Голдстоуна, встреча была посвящена запрету на усыновление российских детей американцами. Весельницкая ограничилась несколькими ремарками о взносах в предвыборную кампанию Дональда Трампа. Голдстоун утверждает, что никаких решений по итогам встречи не последовало. Во встрече также участвовали зять американского президента Джаред Кушнер и глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт.
11 июля Трамп-младший опубликовал переписку Голдстоуна с Весельницкой, которая предлагала ему от "генпрокурора России" компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Эмин Агаларов подтвердил факт знакомства с Трампом-младшим, однако не признал факта переговоров о компромате на Клинтон. 14 июля NBC сообщил о встрече Трампа-младшего с бывшим сотрудником КГБ, который связан с российскими спецслужбами. Весельницкая назвала целью встречи с Трампом-младшим рассказать ему о финансировании Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон.
НА ФОТО: Ике Кавеладзе, Эмин Агаларов и Дональд Трамп
Российский журналист и писатель Андрей Мальгин приводит выдержку из статьи 2000 года, в которой раскрываются некоторые подробности из биографии восьмого участника встречи с Трампом-младшим Ираклия Кавеладзе: "Около полутора лет назад американская федеральная прокуратура объявила о том, что она вскрыла, возможно, крупнейшую в истории банковской системы попытку отмывания подозрительных зарубежных капиталов в американских банках... Причем в отчете, подготовленном для Конгресса, фигурируют российские компании и граждане - точнее, пока известно лишь одно имя: 40-летний Ираклий Кавеладзе. Он эмигрировал в США 9 лет назад и вскоре открыл свою компанию "International business creations", которая, судя по всему, занималась легальной деятельностью, помогая российским компаниям открывать свои филиалы в США и счета в американских банках. Но деталь, привлекшая американских следователей к Кавеладзе, заключается в том, что никто, включая, как он уверяет, и его самого, не знал, кто собственно, стоит за этими компаниями. Штат Делавэр, где регистрировались фирмы, не требует представлять имен их владельцев. Кавеладзе открыл счета более чем ста таким таинственным компаниям из России в двух американских банках - "Сити Банке" в Нью-Йорке и "Коммэршиэл Бэнк" в Сан-Франциско, лично поручившись за них. За несколько лет эти компании перевели из России один миллиард четыреста миллионов долларов. Сам Кавеладзе зарабатывал, взимая с этих компаний плату за организационные услуги. Оба банка закрыли счета этих российско-американских клиентов, лишь узнав о расследовании, ведущемся комиссией Конгресса. Несмотря на потенциально криминальный оттенок этой истории, непонятно, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений ее действующим лицам. Кавеладзе в телефонном интервью газете "Нью-Йорк Таймс" утверждал, что он и его компания стали жертвой "охоты на ведьм". Ситуация, естественно, в корне изменится, если следователи смогут найти источники этих почти полутора миллиардов долларов и доказать, что они были переведены в США незаконно. Пока специалисты предполагают, что, как и в деле "Банка Нью-Йорка", это могли быть средства российских компаний, пытавшихся избежать уплаты налогов в России, хотя не исключено, что часть этих денег принадлежала преступным структурами, которым не надо было даже нарушать законы штата Делавэр, если они хотели анонимно открыть свои фирмы в США".
"Это старая заметка (2000 года), а вот к сегодняшнему дню американцы выяснили, что для отмывания в США денег из России этот Кавеладзе открыл не сто, а более двух тысяч фирм-однодневок в штате Делавэр. Не удивительно, что Трамп-младший и другие участники встречи не назвали его имя в числе участников встречи с представителями Москвы. Ведь это крупный специалист по нелегальному переводу через подставные фирмы денег из России. Характерно, что о встрече информацию приходится выдавливать просто-таки по капле", - пишет Мальгин.
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