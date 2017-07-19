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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2231) Грузия (3415) оккупация (7132) Порошенко (13435) Южная Осетия (135) Цеголко (148)

 Порошенко прибыл на линию оккупации Россией Южной Осетии. ФОТО

В ходе государственного визита в Грузию Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Одзиси на линию оккупации Россией Южной Осетии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

"Президент прибыл в Одзиси на линию оккупации Россией Южной Осетии (Грузия)", - написал он.

Порошенко прибыл на линию оккупации Россией Южной Осетии 01
Фото: Цеголко/Twitter

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко посетил Музей советской оккупации в Тбилиси. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее Порошенко от имени украинцев выразил благодарность грузинам, которые в 2014 году приехали в Украину защищать ее суверенитет и территориальную целостность.

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на том же самом месте Полтарак стоял недавно (вид на раше-базу)... Грузины наверное всех туда на экскурсию возят.... Там неподалеку и стационарная шашлычница наверное имеется...
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Як казала Юлія Володимирівна Тімошенко кремлівському карлику- ;Хі-хі-хі-хі;.
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Грузины в зоопарк водят. На животных в клетках посмотреть)))
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Что то я не помню чтоб он хоть раз прибывал на линию оккупации россией УКРАИНЫ!
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а искать не пробовал, или надо сначала ляпнуть? Зайцево, например. Чем тебе не линия оккупации?
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Историческое место!
Теперь грузины установят там памятную табличку.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко прибыл на линию оккупации Россией Южной Осетии. ФОТО
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