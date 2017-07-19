 Порошенко прибыл на линию оккупации Россией Южной Осетии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
"Президент прибыл в Одзиси на линию оккупации Россией Южной Осетии (Грузия)", - написал он.
Фото: Цеголко/Twitter
Напомним, ранее Порошенко от имени украинцев выразил благодарность грузинам, которые в 2014 году приехали в Украину защищать ее суверенитет и территориальную целостность.
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Теперь грузины установят там памятную табличку.
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