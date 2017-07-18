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 Предприятие в Хмельницкой области незаконно добыло 15 тыс. тонн гранита на 3 млн грн. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области выявлено предприятие, которое незаконно осуществляло промышленную добычу гранита.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, предприятие занималось добычей без продления акта о предоставлении горного отвода. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил использования недр).

В ходе обысков в административных и производственных помещениях правоохранители обнаружили 15 тыс. тонн незаконно добытого гранита, который предприниматели не успели реализовать. Общая стоимость полезных ископаемых - почти 3 миллиона гривен.

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Предприятие в Хмельницкой области незаконно добыло 15 тыс. тонн гранита на 3 млн грн 01Предприятие в Хмельницкой области незаконно добыло 15 тыс. тонн гранита на 3 млн грн 02Предприятие в Хмельницкой области незаконно добыло 15 тыс. тонн гранита на 3 млн грн 03

(Фото Нацполиции)
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Вовремя не занесли "на верх" -отсюда и "незаконная добыча"
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Красавчики! Уважаю! Я бы тоже не против! Все грабят и я хочу!
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господи, выявлено!!! это шо, педикулез? местную власть можно смело гнать поганой метлой. и без пансиона! они уже наворовали себе...
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такое впечетление что у нас да и не только, во всех позних постсовковых странах на работе мутить себе вторую зарплату стало за положняк, и считается отличием(особой ловкостью) на кухонных посиделках, вот так и живём...... депутату мало депутатской зарплаты, судье - судейской... менту - ментовской, врачу- докторской, и тд....., даже маршрутчики и те мутят, а гранитчики что неполноценные какието.....
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредприятие в Хмельницкой области незаконно добыло 15 тыс. тонн гранита на 3 млн грн. ФОТОрепортаж
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