 Предприятие в Хмельницкой области незаконно добыло 15 тыс. тонн гранита на 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, предприятие занималось добычей без продления акта о предоставлении горного отвода. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил использования недр).
В ходе обысков в административных и производственных помещениях правоохранители обнаружили 15 тыс. тонн незаконно добытого гранита, который предприниматели не успели реализовать. Общая стоимость полезных ископаемых - почти 3 миллиона гривен.
(Фото Нацполиции)
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