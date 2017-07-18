 Суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Решение вынесла судья Светлана Кушнир.
Сумма должна быть внесена не позже чем через 5 дней на спецсчет Соломенского суда.
Также суд обязал Розенблата носить электронный браслет, не отлучаться с Киева и Житомира без разрешения прокурора, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, сдать загранпаспорта, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.
В случае нарушения обязательств САП может ходатайствовать о взыскании залога в доход государству, а суд может назначить другую меру пресечения. Срок действия меры пресечения - до 12 сентября.
Сам Розенблат на вопросы о внесении залога отвечать отказался. "Я не хочу сегодня об этом говорить", - сказал он, покидая суд.
Раньше депутат сказал, что у него нет достаточно денег в наличке для внесения залога, потому что они инвестированы в бизнес.
Прокурор САП Владимир Кривенко сказал, что апелляция на решение суда о залоге не предусмотрена. Он также отметил, что решением суда удовлетворен, хотя он требовал большего залога - в 10 млн грн.
"Главное он будет носить электронный браслет. Мы сможем его отследить. Надеюсь браслет наденут сегодня до конца дня", - сказал прокурор Кривенко.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу.
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Хорошо под пифко новость пошла
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