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 Политика Украины
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 Суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн. ФОТО

Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Решение вынесла судья Светлана Кушнир.

Сумма должна быть внесена не позже чем через 5 дней на спецсчет Соломенского суда.

Также суд обязал Розенблата носить электронный браслет, не отлучаться с Киева и Житомира без разрешения прокурора, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, сдать загранпаспорта, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "На операционные расходы нужно $100 тысяч. Это все: лесники козлы, бл#дь, чтобы получить разрешения", - нардеп Розенблат на оперативных записях ГПУ. ВИДЕО

В случае нарушения обязательств САП может ходатайствовать о взыскании залога в доход государству, а суд может назначить другую меру пресечения. Срок действия меры пресечения - до 12 сентября.

Суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн 01

Сам Розенблат на вопросы о внесении залога отвечать отказался. "Я не хочу сегодня об этом говорить", - сказал он, покидая суд.

Раньше депутат сказал, что у него нет достаточно денег в наличке для внесения залога, потому что они инвестированы в бизнес.

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Прокурор САП Владимир Кривенко сказал, что апелляция на решение суда о залоге не предусмотрена. Он также отметил, что решением суда удовлетворен, хотя он требовал большего залога - в 10 млн грн.

"Главное он будет носить электронный браслет. Мы сможем его отследить. Надеюсь браслет наденут сегодня до конца дня", - сказал прокурор Кривенко.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

Как известно, Верховная Рада не разрешила арестовать и задерживать Розенблата и прокуратура не могла ходатайствовать о взятии под стражу.
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Впоследнии дни своего президентсва пархатый кондитер присвоит Кучме звание героя воровского общака
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кацапа,вот оно тебе надо шнобель в чужие дела совать?
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Нет, он для шоколадного и сени отец родной, сиськой их вскармливал.
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А чому так дешево ? Вкрав сотню - сплатив 7, а решта ? Суддям ? А покарання де ?
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А я пока учусь им пользоваться. Цифирь учу, значки нажимаю...чайник при пользовании калькулятора, ведь когда училя, т бьіл один калькулятор на 35 человек.
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Розенблат - українсьькою це блатні троянди.
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маланец маланца не обидит - это про блок политических проституток и хих хозяина.
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А чего так скромно?! Они и по 100 миллионов без проблем платят.
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БУГАГАГАГАГАГАГАГАААААААААААААААААААААААААААААААААААААА :D
Хорошо под пифко новость пошла
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значит 93 ляма уже в кармане судьи, или розенблять нещеброд тогда)))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд назначил Розенблату залог в 7 млн грн. ФОТО
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