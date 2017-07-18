 За организацию подпольного производства сигарет в Польше задержали двух украинцев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".
Задержанные - это 34-летняя полька, а также 21-летний и 38-летний мужчины - граждане Украины. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением и хранением табачных изделий.
"Во время проведения действий в местности Ядвисин Легионовського уезда полиция в подвале арендованного дома обнаружила производственную линию для изготовления сигарет, в частности - бетономешалку для смешивания табака, упаковочные машины, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки. Правоохранители нашли и изъяли также примерно 145 тыс. штук сигарет различных марок и более 340 кг резаного табака без польских акцизных знаков", - сообщили в Варшавской комендатуре полиции.
Отмечается, что потери государственной казны Польши в связи с неуплатой необходимого акцизного сбора составляют свыше 500 тыс. злотых (119 тыс. евро).
Суд по представлению прокуратуры арестовал подозреваемых на три месяца.
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