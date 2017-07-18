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Все про:задержание (5993) подделка (259) Польша (3949) сигареты (660) украинцы (2550)

 За организацию подпольного производства сигарет в Польше задержали двух украинцев. ФОТОрепортаж

Полиция Варшавы задержала двух граждан Украины и гражданку Польши за незаконное изготовление сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

Задержанные - это 34-летняя полька, а также 21-летний и 38-летний мужчины - граждане Украины. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением и хранением табачных изделий.

"Во время проведения действий в местности Ядвисин Легионовського уезда полиция в подвале арендованного дома обнаружила производственную линию для изготовления сигарет, в частности - бетономешалку для смешивания табака, упаковочные машины, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки. Правоохранители нашли и изъяли также примерно 145 тыс. штук сигарет различных марок и более 340 кг резаного табака без польских акцизных знаков", - сообщили в Варшавской комендатуре полиции.

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Отмечается, что потери государственной казны Польши в связи с неуплатой необходимого акцизного сбора составляют свыше 500 тыс. злотых (119 тыс. евро).

Суд по представлению прокуратуры арестовал подозреваемых на три месяца.

За организацию подпольного производства сигарет в Польше задержали двух украинцев 01За организацию подпольного производства сигарет в Польше задержали двух украинцев 02За организацию подпольного производства сигарет в Польше задержали двух украинцев 03За организацию подпольного производства сигарет в Польше задержали двух украинцев 04

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Да бысрое желание заработать к сожалению плохо заканчиваеться
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Тяжело организовать Лугандон в Европе. Не фортануло.
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та да...треники адибас как визитная карточка...
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