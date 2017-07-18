 На взятке 5200 грн задержан декан университета в Каменце-Подольском, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции
В информации отмечается: "Мужчина требовал и получил от одного из абитуриентов взятку в размере 5200 гривен за влияние на членов приемной комиссии и зачисление в число студентов для получения второго высшего образования.
Следователями ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из УСБУ и при процессуальном руководстве прокуратуры задокументирован факт вымогательства и получения взятки деканом одного из факультетов Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко.
Мужчина требовал и получил неправомерную выгоду в размере 5200 гривен за влияние на членов приемной комиссии и зачисления абитуриента в число студентов для получения второго высшего образования.
Задержали нечистого на руку ученого "на горячем". Денежные средства изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
В ближайшее время задержанному будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются".
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