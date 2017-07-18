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 Адвокат Полозов требует пересмотра решения судилища оккупантов о запрете Меджлиса. ДОКУМЕНТ

Российский адвокат Николай Полозов 18 июля подал в подконтрольный Кремлю так называемый Верховный суд оккупированного Крыма заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

‪Как передает Цензор.НЕТ, копии документа Полозов опубликовал в Facebook.

Адвокат Полозов требует пересмотра решения судилища оккупантов о запрете Меджлиса 01


Заявление было подано "по вновь открывшимся обстоятельствам". Как пояснил Полозов, речь идет о вынесениеи приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬.

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"Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬", - сообщил Полозов.














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И что, Меджилис чем-то прославился? Может боролся за деокуппацию Крыма? Закрыть его нафиг.
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цапа .а цапа - и шо это тебя так раздражает - страх небось)))
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дебил ты, Чингачгук, женского пола, к тому же
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Эрнесто - ну как это чем? Создал батальоны (воюют за Украину на востоке сейчас), активно помогает волонтерами.., организовал доставку свежих овощей и другого продовольствия частям ВСУ, возглавил партизанское движение в Крыму и многое другое... Не слышал разве? Я тоже..
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так отож. Блокаду устраивал на границе с Крымом, и все.
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Эрнесто - ну да.., пытались сесть на потоки и на этой почве произошел даже конфликт с ВСУ (там особо борзому душману ноги за это прострелили...) - закрыли лавочку и изъяли много незарегистрированного оружия...
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