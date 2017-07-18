 Адвокат Полозов требует пересмотра решения судилища оккупантов о запрете Меджлиса. ДОКУМЕНТ

‪Как передает Цензор.НЕТ , копии документа Полозов опубликовал в Facebook

Заявление было подано "по вновь открывшимся обстоятельствам". Как пояснил Полозов, речь идет о вынесениеи приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬."Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН‬", - сообщил Полозов.