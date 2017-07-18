 Адвокат Полозов требует пересмотра решения судилища оккупантов о запрете Меджлиса. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, копии документа Полозов опубликовал в Facebook.
Заявление было подано "по вновь открывшимся обстоятельствам". Как пояснил Полозов, речь идет о вынесениеи приказа о применении временных мер Международным судом ООН.
"Сегодня мной подано заявление о пересмотре решения о запрете Меджлиса крымскотатарского народа в связи с вынесением Приказа о применении временных мер Международным судом ООН", - сообщил Полозов.
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