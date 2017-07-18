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 Фоторепортаж
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Захарченко и грибы, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
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Захарченко и грибы, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
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Захарченко и грибы, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
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Захарченко и грибы, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
В *ОПЕ

Захарченко и грибы, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Возврата не будет!

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первая фотка огонь - на природе, под грибами занимались гос делами!
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...у меня претензия подписи: после фразы "убивает клетки головного мозга",
нужно обязательно добавить: "если они есть" - захачеркно сам, как гриб... кокой у него там мозг?))
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Мозг из грибовидніх сосочков,яки ростут на язіке.От того кажуть,що на уме,то и на язіке
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Очень токсичные. Называются подху-ловники.
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он впервые видит такую жопу, с таким количеством скрепных обитателей-малоросов,великоросови тд...
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я знову ж, в 1579-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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