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 Политика Украины
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 Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным. ФОТО

Адвокат Борислава Розенблата заявил, что предоставление на привлечение к уголовной ответственности нардепа незаконно, поскольку подписано не уполномоченным лицом.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом адвокат Петр Янченко сказал в заседании Соломенского суда.

Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным 01

Янченко пояснил, что представление о привлечение к уголовной ответственности подал не надлежащий субъект. По новому законодательству указана должность Генерального прокурора (без слова Украина).

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После 2 часов выступления адвоката Янченко прокурор САП Владимир Кривенко выкрикнул: "Прекратите насиловать правосудие".

Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным 02

В 13.40 судья Светлана Кушнир объявила технический перерыв на 30 минут. Прокурор САП считает, что адвокаты "льют воду" и у них нет доказательств.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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В хлеборезку розенблата промахнуться - сложно.
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Наявність парт білета партії паренка-офшорного бариги ...- індкльгенція від усіх злочинів..(просто прокурори САП мабуть ще не в курсі)
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Что еще - Этот упырь самый обычный корупционер который хотел воровать и красть ...
Такой же как и Тимошенко Яценюк Порошенко Ляшко - это все одного поля ягоды ...
Ни одну мразь рыговскую не посадили всех отмазали ...
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очередной запоребрик с истертой методичкой "фсеаниадинакавые,мы адиннарот"? как же вы смешны...
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Чёй-то слабо ты, Иванушка, слезу из себя давишь...
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было бы странно если бы они просили посадить клиента, а тот им за это платил бабки
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Адвокаты так и говорят - Кому вы верите ? Своим бестыжим глазам (видео) или его (Розенблата) "честному слову" ?
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Изяслав,... Боряслав.... в общем чистое розенблядство
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правильно... на свободу с чистой совестью... в этом случае - дело за судьей, как он решит, так и будет, именно судья в этом случае является выразителем закона...если практика приживется - обвинения будут разваливаться от отсутствия запятых и точек в представлении о привлечении или неразборчивой подписи... вариантов много
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А мы считаем, что нужно опубликовать адреса этих депутатов
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Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконно....,
а как по другому -они же не безплатно.. так считают
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным. ФОТО
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