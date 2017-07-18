 Адвокаты считают привлечение Розенблата к ответственности незаконным. ФОТО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом адвокат Петр Янченко сказал в заседании Соломенского суда.
Янченко пояснил, что представление о привлечение к уголовной ответственности подал не надлежащий субъект. По новому законодательству указана должность Генерального прокурора (без слова Украина).
После 2 часов выступления адвоката Янченко прокурор САП Владимир Кривенко выкрикнул: "Прекратите насиловать правосудие".
В 13.40 судья Светлана Кушнир объявила технический перерыв на 30 минут. Прокурор САП считает, что адвокаты "льют воду" и у них нет доказательств.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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Такой же как и Тимошенко Яценюк Порошенко Ляшко - это все одного поля ягоды ...
Ни одну мразь рыговскую не посадили всех отмазали ...
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а как по другому -они же не безплатно.. так считают
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