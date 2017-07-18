 В Чернобыльской зоне задержали "экстремального туриста" из Москвы, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"На гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают в полиции.
Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд для принятия решения.
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