 В Чернобыльской зоне задержали "экстремального туриста" из Москвы, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области."На гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают в полиции.

Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд для принятия решения.