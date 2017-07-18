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 В Чернобыльской зоне задержали "экстремального туриста" из Москвы, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС совместно с пограничниками на КПП "Дитятки", выявили 20-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Москвы, который вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проник на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"На гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отмечают в полиции.

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В Чернобыльской зоне задержали экстремального туриста из Москвы, - Нацполиция 01


Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд для принятия решения.



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Я бы всех их в чернобыльскую зону переселил
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повесить на радиоактивном дереве диверсанта....
ну и традиционно - нехай щястить!
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Привяжите этого кацапа к сосне и оставьте ему мобильный телефон,чтобы звонил своим кацарылым пока не сдохнет.
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та не...то побочный эффект излишнехромосомности .видимо пытался облучением подправить генный набор
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Нашо? Навпаки, там його й прив*язати і лишити, хай насолоджується екстримом і українською гостинністю)
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Визы где ? Уже студенты шляются где хотят .
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Надо было ето чмо, привязать к дереву, или приковать к чему нибудь. И оставить на х-й!
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А кажуть шо маскалі не їдуть на відпочинок до нас...))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Чернобыльской зоне задержали "экстремального туриста" из Москвы, - Нацполиция. ФОТО
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