 "Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей", - Казанский о "митинге-реквиеме" на месте гибели МН17. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Денис Казанский на Facebook.
По его мнению, не смотря на то, что за прошедшие три года удалось установить почти все обстоятельства трагедии, лидеры террористов по-прежнему продолжают делать вид, будто никакого расследования не было и требуют от Украины "признать вину".
"На месте падения самолета уже третий год подряд российская оккупационная администрация устраивает отвратительное шоу, изображая фальшивую скорбь по своим жертвам.
Люди, которые в 2014 году заявляли, что в "Боинге" были несвежие трупы, и катастрофа была подстроена, теперь делают вид, что им жалко погибших пассажиров. В маскараде использовали детей, которых нарядили в ангелов и заставили возлагать к памятнику детские игрушки. Редкостное по своей мерзости лицемерие", - написал блогер.
Фото - Facebook-страница Дениса Казанского
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