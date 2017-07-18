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 Общество, Фоторепортаж
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 "Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей", - Казанский о "митинге-реквиеме" на месте гибели МН17. ФОТОрепортаж

Представители террористической организации "ДНР" не упустили случая поплясать на костях жертв малайзийского "Боинга", сбитого ими 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналист Денис Казанский на Facebook.

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По его мнению, не смотря на то, что за прошедшие три года удалось установить почти все обстоятельства трагедии, лидеры террористов по-прежнему продолжают делать вид, будто никакого расследования не было и требуют от Украины "признать вину".

"На месте падения самолета уже третий год подряд российская оккупационная администрация устраивает отвратительное шоу, изображая фальшивую скорбь по своим жертвам.
Люди, которые в 2014 году заявляли, что в "Боинге" были несвежие трупы, и катастрофа была подстроена, теперь делают вид, что им жалко погибших пассажиров. В маскараде использовали детей, которых нарядили в ангелов и заставили возлагать к памятнику детские игрушки. Редкостное по своей мерзости лицемерие", - написал блогер.

Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей, - Казанский о митинге-реквиеме на месте гибели МН17 01Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей, - Казанский о митинге-реквиеме на месте гибели МН17 02

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Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей, - Казанский о митинге-реквиеме на месте гибели МН17 03Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей, - Казанский о митинге-реквиеме на месте гибели МН17 04Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей, - Казанский о митинге-реквиеме на месте гибели МН17 05

Фото - Facebook-страница Дениса Казанского
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эти ангелочки и побитые молью феи со скорбными лицами-все явятся сюда, кто учится , а те за пенсиями...
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Интересно а косметику с поля эти девочки испльзовали сегодня ?
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А чомц?Цветы ложат,девочки ангелочки...Про пляски только со слов этого недочеловека.Пиариться на таком...Где пляски?
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Убийцы организовали "девочек ангелочков" возложить цветы своим жертвам, не это не пляски!
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это точно, и будут в слезах и соплях рассказывать что они любят Украину, с самого начала знали что Боинг сбили кацапы- но их заставили, и если присмотреться то можно увидеть что у них даже грустные лица
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Они настолько тупые, что не понимают того, что БОГ ВСЁ ВИДИТ И ВСЕМ ВОЗДАСТ ПО ДЕЛАМ ИХ.
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Сравнить чевствование памяти жертв в Нидерландах и у этих ЛЖИВЫХ ПОДОНКОВ - это сравнивать - БЕЛОЕ и ЧЕРНОЕ...
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выродки малороссо-лугандонские, люди всё помнят и туш заморскую и ликования от падения самолёта, биомусор... млять...
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А голландцы на этом шабаше были ? Помнится колорадские даунбасяне никого не пускали из международных миссий в первые дни на место трагедии .
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рашка мастер по превращению людей в быдло, ублюдков и подонков...наверное среди этих "убитых горем" есть и те, кто тянул вещи жертв к себе домой и предлагал в контакте косметику "оттуда"...
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Даунбасцы в полном великолепии. А еще говорят, что лишняя хромосома - это шутка! Но как объяснить эту сознательную ложь миллионов кацапов?
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Не мешало бы всех этих нелюдей, которые три года назад упоенно мародерствовали над погибшими пассажирами, полить напалмом и поджечь. Вместе, кстати, с их детьми-ублюдками. Понятно же, какой мерзостью они станут, когда станут взрослыми.
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А де плакати "Можем повторить"? А де фото з заграничными ништяками упавшыми с неба?
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Боевики продолжают юродствовать и плясать на костях убитых ими людей", - Казанский о "митинге-реквиеме" на месте гибели МН17. ФОТОрепортаж
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