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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоговая (840) Харьковщина (1259) ГФС (3037)

 Налоговики ликвидировали два нелегальных завода по производству дизтоплива на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции прекратили работу двух нелегальных мини-заводов, на которых производились горюче-смазочные материалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается восстановлением отсортированных отходов, организовали работу двух мини-заводов по изготовлению дизельного топлива и бензина. Производство ГСМ осуществлялось из отработанного моторного масла и газового конденсата на оборудовании, обеспечивающем массовое изготовление топлива.

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При этом у злоумышленников не было никаких разрешительных документов на производство и продажу ГСМ. Кроме того, реализация топлива осуществлялась без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 84 тонны дизельного топлива, два автомобиля, а также оборудование, которое использовалось для изготовления ГСМ. Общая стоимость изъятого составляет более 5,2 миллиона гривен.

В настоящее время устанавливаются каналы поставок сырья для производства топлива и места его реализации. Расследование уголовного производства продолжается.

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что сразу нелегальных - просто зарегестрировать не успели, деньги копили на законную регистрацию.....
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Да их награждать надо!!!.....из отходов делали бензин дизель и мазут вместо утилизации!!
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кстати из покрышек пиролизом тоже горючку добывать можно .....токо незаконно
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Не наводите ментов на ложный след! Получаемое там печное топливо ни при каких условиях нельзя использовать в двигателе внутреннего сгорания.
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Утилизация отходов нефтепродуктов - это и есть изготовление нового нефтепродукта. Отработанные ГСМ уже лет 20 никто в полях не сливает, т.к. они очень дорогие.
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а потом мы на этой бодяге ездим, купив её по 20 гривасей за литрушку и выбрасываем деньги на ремонт двигателей и ЧЕШЕМ РЕПУ - ПАЧИМУ эта так, я ж на WOG (OKKO,KLO) ДОРОГУЩЕГО дизеля залил ?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали два нелегальных завода по производству дизтоплива на Харьковщине. ФОТОрепортаж
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