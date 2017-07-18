 Налоговики ликвидировали два нелегальных завода по производству дизтоплива на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается восстановлением отсортированных отходов, организовали работу двух мини-заводов по изготовлению дизельного топлива и бензина. Производство ГСМ осуществлялось из отработанного моторного масла и газового конденсата на оборудовании, обеспечивающем массовое изготовление топлива.
При этом у злоумышленников не было никаких разрешительных документов на производство и продажу ГСМ. Кроме того, реализация топлива осуществлялась без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах.
В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято 84 тонны дизельного топлива, два автомобиля, а также оборудование, которое использовалось для изготовления ГСМ. Общая стоимость изъятого составляет более 5,2 миллиона гривен.
В настоящее время устанавливаются каналы поставок сырья для производства топлива и места его реализации. Расследование уголовного производства продолжается.
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