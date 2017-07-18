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Все про:Киев (17647) СИЗО (970) ГСЧС (1191)

 Утром в Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве произошел пожар в Лукьяновском следственном изоляторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС

"18 июля в 10:00 в Шевченковском районе столицы по ул. Дегтяревской, 13, на территории Киевского следственного изолятора Управления государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, в подвальном помещении трехэтажного здания произошло возгорание старой мебели и мусора", - сказано в сообщении.

Утром в Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО, - ГСЧС 01

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В 10:46 пожар на площади около 50 м2 ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.
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Да, не успел я разместить в теме "Аппарат Рады намерен увеличить компенсацию депутатам за аренду жилья на 190 грн/сутки" свой добрый совет...

Антип61

Так вроде у государства есть куда их поселить - вон, Лукьяновское СИЗО освобождается...
18.07.2017 11:05
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А тут такое...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУтром в Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО, - ГСЧС. ФОТО
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