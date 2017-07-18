 Утром в Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГСЧС"18 июля в 10:00 в Шевченковском районе столицы по ул. Дегтяревской, 13, на территории Киевского следственного изолятора Управления государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, в подвальном помещении трехэтажного здания произошло возгорание старой мебели и мусора", - сказано в сообщении.

В 10:46 пожар на площади около 50 мликвидирован.Жертв и пострадавших нет.