 На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Информацию о подготовке к противоправной деятельности пограничники получили от местного жителя. Уже через несколько минут были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были выявлены три человека. На законные требования пограничников пресечь правонарушение неизвестные лица не отреагировали, поэтому правоохранителям пришлось применить устройство для отстрела резиновых пуль и осуществить предупредительные выстрелы вверх", - сказано в сообщении.
В результате один человек, который оказался гражданином Венгрии, пограничники задержали и доставили в пограничное подразделение, еще двоим неизвестным удалось сбежать. Также неподалеку от задержания венгра было выявлено 6 пакетов табачных изделий.
В настоящее время продолжаются мероприятия по поиску беглецов и их задержанию.
"В пакетах, которые злоумышленники планировали доставить в соседнюю Венгрию, находилось 10 ящиков табачных изделий, а именно 5000 пачек безакцизных сигарет.", - отметили в Госпогранслужбе.
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
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Везде горят иногда полигоны, иногда и люди погибают, но закрыли полигон ТОЛЬКО в его городе. Нетрудно предположить последствия - конечно, мэр во всем будет виноват.
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