EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия, Фоторепортаж
  2253  8
Все про:Венгрия (428) Госпогранслужба (2897) контрабанда (1958) сигареты (658)

 На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Вчера вечером пограничники отдела "Лужники" Мукачевского отряда на Закарпатье помешали незаконному перемещению через границу табачных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Информацию о подготовке к противоправной деятельности пограничники получили от местного жителя. Уже через несколько минут были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых были выявлены три человека. На законные требования пограничников пресечь правонарушение неизвестные лица не отреагировали, поэтому правоохранителям пришлось применить устройство для отстрела резиновых пуль и осуществить предупредительные выстрелы вверх", - сказано в сообщении.

На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба 01

В результате один человек, который оказался гражданином Венгрии, пограничники задержали и доставили в пограничное подразделение, еще двоим неизвестным удалось сбежать. Также неподалеку от задержания венгра было выявлено 6 пакетов табачных изделий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы. ФОТО

На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба 02

В настоящее время продолжаются мероприятия по поиску беглецов и их задержанию.

"В пакетах, которые злоумышленники планировали доставить в соседнюю Венгрию, находилось 10 ящиков табачных изделий, а именно 5000 пачек безакцизных сигарет.", - отметили в Госпогранслужбе.

На границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба 03
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по-моему, всем видно, что мусорная эпопея - чистая подстава Садового: много стал набирать популярности и политического веса.
Везде горят иногда полигоны, иногда и люди погибают, но закрыли полигон ТОЛЬКО в его городе. Нетрудно предположить последствия - конечно, мэр во всем будет виноват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"получили от местного жителя. Источник: https://censor.net.ua/p448201" - стукачек завёлся в селе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем пограничникам ловить контрабандистов ? Они продают украинские товары заграницу и везут валюту назад в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа границе с Венгрией пограничникам пришлось открыть стрельбу во время задержания контрабандистов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти