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 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1608) налоговая (840) ГФС (3037)

 Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой изъяли из незаконного оборота почти 3,8 тысячи литров элитного алкоголя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории столицы осуществляется незаконная реализация, а также хранение и транспортировка с целью продажи элитных алкогольных напитков.

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В результате ряда обысков, проведенных по местам хранения алкоголя и автомобиле, который использовался для его транспортировки, было обнаружено и изъято почти 3,8 тысячи литров виски, рома, коньяка и других элитных алкогольных напитков стоимостью почти пять миллионов гривен. Также изъят автомобиль Ford Transit. Общая стоимость изъятого составляет более 5,2 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Больше одной тонны незаконного спирта изъято на складе в Одесской области. ВИДЕО

Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 01Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 02Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 03Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 04Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 05Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 06Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 07Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 08Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 09Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 10Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 11Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 12Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 13Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 14Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 15Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен 16

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- Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду? ! (c)
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МА-ЛА-ДЦЫ!! Последнее задание перед отпуском. Колбаски, сыра и мяса хорошего. И незаконную партию дров, если получится.
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И ШО ДАЛЬШЕ ??? Выпили? Или продали??? Налоговики они такие -- они могут и то и другое... И даже пополам..
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ИЗЬЯЛИ!!! ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ!! НА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ!!! --- А если уничтожат, как контрабанду --то гдеже теперь столько вытрезвителей набрать???
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одного боярушника трьохзіркового два вагона _ на єкспорт йшов до рашкастану
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"Прошу выдать ящик элитного алкоголя во временное пользование..."
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хунта лютует и лишает людей последнего утешения.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен. ФОТОрепортаж
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