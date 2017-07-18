 Налоговики изъяли из незаконного оборота в Киеве элитного алкоголя почти на пять миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что на территории столицы осуществляется незаконная реализация, а также хранение и транспортировка с целью продажи элитных алкогольных напитков.
В результате ряда обысков, проведенных по местам хранения алкоголя и автомобиле, который использовался для его транспортировки, было обнаружено и изъято почти 3,8 тысячи литров виски, рома, коньяка и других элитных алкогольных напитков стоимостью почти пять миллионов гривен. Также изъят автомобиль Ford Transit. Общая стоимость изъятого составляет более 5,2 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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