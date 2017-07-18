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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:дороги (1737) Кабмин (10399) ремонт (794) Гройсман (3179)

 Капитальный ремонт страны продолжается! С каждым днем отремонтированных дорог будет больше, - Гройсман. ФОТО

Премьер министр Украины Владимир Гройсман обещает, что с каждым днем в Украине будет все больше отремонтированных дорог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Капитальный ремонт страны продолжается! Один из основных наших приоритетов - восстановление и строительство украинских дорог. Рад, что люди отмечают реальные изменения. С каждым днем отремонтированных дорог будет больше!", - написал Гройсман и поделился фотографиями пользователей соцсети.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО

Капитальный ремонт страны продолжается! С каждым днем отремонтированных дорог будет больше, - Гройсман 01

Капитальный ремонт страны продолжается! С каждым днем отремонтированных дорог будет больше, - Гройсман 02
Фото: Дорога возле Смелы/Facebook

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А обещанные обещания можно будет потом переобещать??
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дорога хорошая, но... разделительная полоса спасла бы сотни жизней..(
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А вот здесь - я с тобой не согласен... Эта дорога (судя по фото) -- малозначительная, малозагруженная, в одну полосу на сторону - и разметка хорошо видимая... Чего тебе ешё не хватает???
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- Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я ровно ничего не делаю, но получаю деньги пунктуально ©
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На відремонтованих ділянках "траса" Львів-Тернопіль виглядає схоже, але малозавантаженою я її б не назвав. Можливо планується автобан, інакше я не бачу причин, щоб зразу не розширювати дороги.
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Извини, уважаемый,, -- но расширение дорог --это большой геморой.. куда ты будеш их раширять если вокруг часные дома?? А если месность обрывистая?? На мой взгляд - покачто можно только упорядочить движение,, - Фуры - только ночью, легковушки - днём,,, всё что движется меньше 50 км.ч -- на стратегической дороге не место.... Как-то так...
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Р.С. -- Мне категорически не нравится слово -"будет". Это - нечто эфемерное,, и потом спросить будет не с кого.. Давайте проще -- употреблять слово - " стало"!! - на таких, таких и таких участках..." ГРАЖДАНЕ - можете проехать и посмотреть и убедиться !! И если эта дорога рассыпется через год -- то Я,- как чесный Премьер-министр - сделаю вывод -- Я не гожусь для этой должности, поскольку не смог собрать команду профессионалов .Этим -я -нанёс убытки нашему государству. Я растранжирил (или участвовал) народные деньги. Чистосердечно раскаиваюсь и прошу учесть при вынесении приговора. Прошу не применять расстрел или пожизненное..""" Еслиже НАЕБОРОТ- дорога окажется хорошей даже через время - ЧЕСТЬ И ХВАЛА!! ( Хотя - особо хвалить тут не за что - это его работа...). Но мы уже и такому рады..
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Чем делать глупые заявления - ему лучше промолчать ... " Промолчи - за умного сойдёш"... Премьер-министр всё-таки...
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Скажу більше, з кожним днем відремонтованих телевізорів стає більше, використаних батарейок, прожитих годин...

Дякую за це, Гроймен))
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даже в моём маленьком городке идёт ремонт и расширение дорог и трасс,техники навезли дорожной море.с 1982 года ничего не делали.
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.Я бы указал в каком городе, место какое то должно быть, а так как можно проверить ваши слова. Уточните
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Не знаю из какого города Senator, но в Каменском (Днепродзержинск бывший), сделано дорог больше чем за предыдущие 25 лет и продолжают делать! Но не только дороги, восстановлены и восстанавливаются фонтаны, скверы, идёт полная реконструкция центрального парка, создана круглосуточная аварийная служба (проводящая БЕСПЛАТНЫЙ ремонт внутридомовых сетей - канализация, водопровод, теплоснабжением, электрика)...
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совершенно с Вами согласен... Сразу скажу - Порох мне до .... НО - изменения в лучшую сторону - я вижу!! ДА -- может и украли при этом!! ДАЖЕ - себе думаю что гдето-чтото и спионерили.. НО - мы люди не балованные,,, привыкли что воруют,, --- и ВООБЩЕ НИФИГА НЕ ДЕЛАЮТ!!! А тут -даже есть результат!! ОПУПЕТЬ!! До перевыборов ещё не скоро,, и кондитер ( если он не дурак,, а дураков в бизнесе не бывает - это не гос.контора) постарается понравиться народу... Стать " незаменимым" типа Путика... Ну и ладно, -лишбы края видел и моча в голову не била... Остальное - будет на пользу...
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Искренне рад за Вас и за ваш город . Похоже, что Вам повезло с мэром .

Сегодня это большая редкость , время проходимцев еще не закончилось .
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Я скажу за Херсон,дороги отремонтировали,даже в парках заасфальтировали дорожки,сделали освещение и другой ремонт,это и заслуга мэра Николаенко конечно,но при Азирове и старом мере Сальдо город не ремонтировался ,все разворовылось
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Дороги в населенных пунктах МЕСТНОГО значения и ремонтируются за счет МЕСТНОГО бюджета, до которого Гнойсман не имеет никакого отношения. А вот дороги ГОСУДАРСТВЕННОГО значения финансируются из госбюджета. К этому Гнося причастен, в смысле того, что денег НЕТ.
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Дороги госзначения также ремонтируются. Пример трасса Літин - Могилів-Подільський. Так называемая "сталинка".
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А нагадай, хто децентралізацію втілив? Саме це дало змогу (фінанси) місцевим бюджетам використати на ремонт МІСЦЕВИХ(міських) доріг. Вчи мат. частину.
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Вот это информация более ценная чем десятки коментариев.
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Капитальный ремонт страны продолжается! Интресно скоко украинцев доживёт до конца этого так званного капитального ремонта.
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"...приступил к чтению собственной статьи статьи под названием
«Улучшить работу лавочных комиссий»
с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно»...."

=============================================================
Золотой теленок
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Жириновский и Азаров в Ютьюбе мечтают завалить Хунту Порошенко. :D Чем же так насолил Кондитер Хмырям РАБссии?
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Володя приезжай в Запорожскую область прозреешь от "отремонтированных дорог"
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Спрашивай к местных Князей куда бабло дели....
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Кстати,да,Вы совершенно правы.Местные власти хоть и ездят в основном на Prado,но о дорогах вспоминают только перед торжественным смотром с воздуха.
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Якщо слухати Гройсю, то складається ілюзія, що ми живемо вже в Монако.
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З дорогами можна було би і почекати, краще би ви ці гроші витратили на танки, бойові літаки та засоби ППО, та й в цілому на ВСУ.
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в Каменском (Днепродзержинск бывший), сделано дорог больше чем за предыдущие 25 лет и продолжают делать! Но не только дороги, восстановлены и восстанавливаются фонтаны, скверы, идёт полная реконструкция центрального парка, создана круглосуточная аварийная служба (проводящая БЕСПЛАТНЫЙ ремонт внутридомовых сетей - канализация, водопровод, теплоснабжением, электрика)... ЗРАДА БЛЯЯЯЯЯЯЯЯААААААААААА!!!
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создана круглосуточная аварийная служба (проводящая БЕСПЛАТНЫЙ ремонт внутридомовых сетей - канализация, водопровод, теплоснабжением, электрика)
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В таком большом городе?!
Поздравления!
С гигантским скачком!
Из 19 века в 20--й!
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тебе бесплатно оказывают или оказывали подобного рода услуги? расходные материалы также не оплачиваются
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Не поверишь - все работы по дому были и есть абсолютно бесплатны (в смысле, включены в квартплату), включая электрику, кровельные и фасадные работы. Сейчас вот поставили суперпандус на входе в подъезд и перестеклили с заменой рам на пластиковые все окна в лифтовых холлах (у нас гигантские окна, почти во всю стену). Мамы с колясками безумно рады - прежний пандус был достаточно крут по углу наклона.
Год назад поставили датчики движения на входе в подъезд и на каждом этаже - для экономиии электроэнергии.

Единственное, за что платили деньги - за плановую замену обоих лифтов - пассажирского и грузового ( дому 25 лет) и за замену труб на пластиковые. И то - 10% от сметы (90% платили местные власти), и то - с разбивкой оплаты на 24 месяца.
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Деньги на ремонт дорог перечислены всем обладминистрациям Украины.Задрали вы своим Вонизмом.
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Ремонтируют дороги....плохо. Не ремонтируют дороги тоже плохо. Куды бедным зрадоботам и всепропальщикам бечь..?? Куды податься..??
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та куда им в порозоботы?зо зрадным мировоззрением?
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Жить становится хорошо ! Жизнь становится веселей ! - Помню его прошлогодние завывания о великолепии сделанных дорог.
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Якби ж вони не розсипалися швидше, аніж проводиться їх реконструкція. Має бути гарантійний строк експлуатації дороги з відповідними зобов'язаннями виконавця.
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Хоботам петра великого (они же порохоботы) все ремонтируют,пенсии и зарплаты достойные,порадуемся же искренне за этих людей.
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Это хорошо. Правда буду надеяться что асфальт не смоет когда снег весной начнёт таять.
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Если асфальт так и будут ложить в лужи, вскапывать при каждом ремонте труб, а люки так и будут красоваться на проезжей части, то пусть засунет себе такой ремонт дорог в ЖОПУ!!!
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Мабуть в різних Українах живемо.Дніпропетровька область.Траса дніпро-Кременчуг частково в загалі відсутня,Камянське -Дніпро ями можно артобстріл пересідити,Дніпро-Царичанка місцями жах,Кривий Ріг Дніпро та Крівий Ріг Миколаїв суцільне жахіття.
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Полностью согласен . Трасса Н-11 полный пипец..... и это сказано очень мягко .... и перспектив как то не видно....
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Еще бы мозгов добавить как делать так чтобы если уж перекрыли участок - то на нем работали - а не просто людям создавать трудности
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їздив по Рівненщині - видерли асфальт, поклали нові латки але на тих самих місцях залишились дрібненькі ямки викришеного асфальту - щоб було ще роботи на наступний рік.
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І не подобається мені "БУДЕ" краще казати "вже зроблено". Було б добре якби кожних 3 місяці публікувався звіт від КМ
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Если главному расейскому пропогандону приходится обьяснять расеякам что "на Украине реформ нет", значит они в Украине есть!
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Вся фигня в том что у людей нет обратной связи с правительством.
По идеи эту связь должны обеспечить депутаты, но они живут
в своем мире и им насрать на людей.
Если бы была обратная связь то люди бы рассказали этому упырю
как делаются дороги
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Был бы у меня геликоптер я бы тоже говорил что дороги у нас " немцы позавидуют "
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Пару місяців перевантажені фури покатаються і все повернеться у первісний стан
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Не знаю где там кто ремонтировал. У нас никто ничего не делал...
ездить только на танке
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Не переймайся, як я вже казав - толку від того ремонту небагато
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Педераз. Дороги делают в кредит, по устаревшим технологиям. ВВП падает. Народ бежит из страны. В результате будет кучя долгов и по прежнему отсутствие дорог.
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Карпаты.
Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта - сделали дорогу хоть формулу1 запускай. толщина асфальта 10-15 см. бетонная подушка. 100 лет здесь таких дорог не было. так что могу сказать - работают (когда захотят)
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Какое терпение? У нас асфальт клали в последний раз ещё при кровавом советском режиме.
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Правда и летать стали некоторые долбо*бы но качество покрытия видно по фото


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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКапитальный ремонт страны продолжается! С каждым днем отремонтированных дорог будет больше, - Гройсман. ФОТО
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