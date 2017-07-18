 Капитальный ремонт страны продолжается! С каждым днем отремонтированных дорог будет больше, - Гройсман. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Капитальный ремонт страны продолжается! Один из основных наших приоритетов - восстановление и строительство украинских дорог. Рад, что люди отмечают реальные изменения. С каждым днем отремонтированных дорог будет больше!", - написал Гройсман и поделился фотографиями пользователей соцсети.
Фото: Дорога возле Смелы/Facebook
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Гройсман: "Я верю в то, что мы можем бороться не за власть, а за успехи государства"(12)
Гройсман выступил за создание Совета премьер-министров Украины(36)
Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в главную базу для лоукостов(49)
Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов, - Гройсман(114)
Власть загоняет бизнес в тень(0)
Все необходимые сложные решения Кабмин принимает единогласно, - Гройсман(61)
Гройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО(70)
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Дякую за це, Гроймен))
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Сегодня это большая редкость , время проходимцев еще не закончилось .
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«Улучшить работу лавочных комиссий»
с подзаголовком «Комиссии перестраиваются недостаточно»...."
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Золотой теленок
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В таком большом городе?!
Поздравления!
С гигантским скачком!
Из 19 века в 20--й!
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Год назад поставили датчики движения на входе в подъезд и на каждом этаже - для экономиии электроэнергии.
Единственное, за что платили деньги - за плановую замену обоих лифтов - пассажирского и грузового ( дому 25 лет) и за замену труб на пластиковые. И то - 10% от сметы (90% платили местные власти), и то - с разбивкой оплаты на 24 месяца.
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перевернется!
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По идеи эту связь должны обеспечить депутаты, но они живут
в своем мире и им насрать на людей.
Если бы была обратная связь то люди бы рассказали этому упырю
как делаются дороги
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ездить только на танке
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Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта - сделали дорогу хоть формулу1 запускай. толщина асфальта 10-15 см. бетонная подушка. 100 лет здесь таких дорог не было. так что могу сказать - работают (когда захотят)
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