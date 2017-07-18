 Снег выпал на Закарпатье. ФОТОфакт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Prozahid.
Люди пишут, что перед необычным погодным явлением резко упала температура. После этого пошел дождь, который не предвещал ничего необычного. Однако когда его дополнил мокрый снег и град - это стало полной неожиданностью.
2078 8
Ураган повредил крыши 80% домов в поселке в Черкасской области. ВИДЕО(47)
17 населенных пунктов в Черкасской области до сих пор обесточены(8)
Смерч на Черниговщине поднял в воздух двух детей и бросил на землю, - поселковый голова(21)
21 житель Украины пострадал от непогоды, - ГСЧС(0)
У кінці тижня нас чекає справжня літня спека, – синоптик(0)
Двое детей на Волыни погибли от удара молнии(3)
В связи с повышением температуры воздуха в Киеве ограничили движение тяжеловесного автотранспорта(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Дед, да ты задрал со своими сказками! Лучше одёрни тулуп и подкинь дровишек в печку! С июльскими морозами не шутят.
Ответить
Ответить