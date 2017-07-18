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Все про:погода (2462) снегопад (644)

 Снег выпал на Закарпатье. ФОТОфакт

В Воловецком районе на Закарпатье прошел обильный дождь со снегом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Prozahid.

Снег выпал на Закарпатье 01

Соответствующие сообщения с фото распространяют местные жители в социальных сетях.

Снег выпал на Закарпатье 02


Люди пишут, что перед необычным погодным явлением резко упала температура. После этого пошел дождь, который не предвещал ничего необычного. Однако когда его дополнил мокрый снег и град - это стало полной неожиданностью.

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вот вам и ВСЕМИРНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ И ПАРИЖСКИЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ может Трамп знает то чего мы не знаем....
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Цензор,это было три дня назад,снега и след простыл,ты что,на ручнике?
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- помню, когда я был молодой, стояло жаркое лето, +40 в тени...
- Дед, да ты задрал со своими сказками! Лучше одёрни тулуп и подкинь дровишек в печку! С июльскими морозами не шутят.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСнег выпал на Закарпатье. ФОТОфакт
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