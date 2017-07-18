 Снег выпал на Закарпатье. ФОТОфакт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Prozahid

Соответствующие сообщения с фото распространяют местные жители в социальных сетях.

Люди пишут, что перед необычным погодным явлением резко упала температура. После этого пошел дождь, который не предвещал ничего необычного. Однако когда его дополнил мокрый снег и град - это стало полной неожиданностью.