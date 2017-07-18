 Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице 16 июля сообщила пользовательница Facebook Инна Фролова, опубликовав фотографии загрязненного озера.
"Сегодня (16 июля. - Ред.) состоялся очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, ведь еще вчера вода была чистой. Я в отчаянии. Не знаю, возможно ли его спасти в этот раз. Это просто что-то невиданное! Опустила одну руку в воду - она уже несколько часов пахнет краской. От озера идет страшный смрад краски. Оповещала об этом в экологическую службу Дарницкого района - никакой реакции. Это просто не укладывается в голове, как у кого-то поднялась рука такое сделать? Это же любимое место отдыха жителей нашего микрорайона! Там было столько рыбы, уток! Еще вчера молодежь прыгала в воду с тарзанки, а сегодня ребята растерянно стоят на берегу и НЕ понимают, что происходит. Я тоже не понимаю, что происходит и кому это нужно, но это просто ужасно! Беззащитные люди, беззащитная природа... Кто вообще смеет такое делать????"
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http://www.telegraf.in.ua/topnews/10063229-von-v-rezhime-non-stop-molodezhnyy-opyat-nakrylo-zlovonnym-shleyfom.html
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уже даже самому отсталому понятно, что из Кличко мер, как из говна пуля.
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а вырубка леса в черте города , вот озеро краской залили, все это происходит из-за попустительства властей...
знали бы, что за это им отвечать придется, то не вытворяли бы этот безпредел...
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а берег будет принадлежать серьезным людям с деньгами
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