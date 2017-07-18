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 Киевские новости, Общество
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Все про:загрязнение (102) Киев (17645) экология (1026) вода (7)

 Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер. ФОТОрепортаж

Неизвестные вылили в озеро Солнечное, что в Дарницком районе Киева, большое количество краски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице 16 июля сообщила пользовательница Facebook Инна Фролова, опубликовав фотографии загрязненного озера.

"Сегодня (16 июля. - Ред.) состоялся очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, ведь еще вчера вода была чистой. Я в отчаянии. Не знаю, возможно ли его спасти в этот раз. Это просто что-то невиданное! Опустила одну руку в воду - она уже несколько часов пахнет краской. От озера идет страшный смрад краски. Оповещала об этом в экологическую службу Дарницкого района - никакой реакции. Это просто не укладывается в голове, как у кого-то поднялась рука такое сделать? Это же любимое место отдыха жителей нашего микрорайона! Там было столько рыбы, уток! Еще вчера молодежь прыгала в воду с тарзанки, а сегодня ребята растерянно стоят на берегу и НЕ понимают, что происходит. Я тоже не понимаю, что происходит и кому это нужно, но это просто ужасно! Беззащитные люди, беззащитная природа... Кто вообще смеет такое делать????"

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Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 01Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 02Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 03Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 04Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 05Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 06Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 07Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 08Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 09Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 10Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 11Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 12Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 13Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 14Произошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер 15
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Просто хотят построить дом....потом, на месте озера. А за деньги от проданных квартир кто то выкопает себе озеро. На даче.
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нечего отдыхать дикарями на природе все в вонючие аквапарки за 1000 гривен с носа...для чего их понастроили... для пустоты..
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куда смотрят его 2 заместителя, 4 из которых лежат в кабмине? :D

уже даже самому отсталому понятно, что из Кличко мер, как из говна пуля.
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местные жители скорее всего, после того как отбатрачили, спали...
а вырубка леса в черте города , вот озеро краской залили, все это происходит из-за попустительства властей...
знали бы, что за это им отвечать придется, то не вытворяли бы этот безпредел...
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Як в новинах писали про зустріч Фірташа Кличка та Порошенко.
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Это спокойно можно рассматривать как терракт и СБУ заниматься должно
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а где там можно срубить бабла, чтобы этим СБУ занялась???
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Кличко со своей администрацией должен быть срочно искупан в этом озере! Срочно!
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Жах! Вот ярчайший пример, что все эти людишки, что у власти, здесь временщики. Им все равно, что будет с экологией. Они все дербанят. Спешат это делать, лишь бы успеть нагрестись. Расстрелять их мало.
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В этом надо разобраться. Это нормальное большое озеро. Для его загрязнения нужно не одну цистерну краски вылить. И масляная краска имела бы нефтяные разводы. В воде она бы не растворилась. Из всех красок - только на водоэмульсионной основе могут растворятся. Но, сколько ее необходимо вылить? И зачем? Бред.
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никаким. это к тому , что до европы - как мне с Херсона до Киева раком...
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Так вас еще в ЕС не собираются принимать. Время есть подумать всем.
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Давай еще про зраду.... Сначала нужно разобраться в причине этого явления, потом делать выводы. Вы хоть представляете, сколько необходимо красящих веществ, чтобы загрязнить такой объем воды.
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Та не дом...если в мацкве реновация прокатит, то можна и в Киеве запускать... Хуцпа
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шо, цезор, не веришь? просто некуда было дерьмо девать - вот и вышли депутаты.
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за 25 років залили Україну нечистотами та брудом просто неймовірно і ця влада також продовжує нічого не робити в царині екології ,тільки за високими парканами маєтків належна чистота
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Точно краской. На фотках больше похоже на летнее цветение воды. Особенно там где рука. Я вчера рыбу в карьерах ловил очень похоже.
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как жалко мальчишку, который уже не может искупаться в этом озере из-за какого-то урода...
Неизвестные залили краской озеро на Дарнице: "Это просто ужасно! Беззащитные люди, беззащитная природа..." - Цензор.НЕТ 2659
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Да, видимо это не краска. А обычное явление которое иногда случается с озерами.
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. Регулярно такое наблюдаю на Мытнице в Черкассах, течёт какая-то яркая сине- зелёная хрень из сточной трубы прямиком в Днепр.Говорят, что водопроводчики течь в трубах так ищут. Один к одному, как на фото. Насколько ядовита, хз.. Ну тут хоть вода проточная, через пару недель опять в канаве живут черепахи, жабы, даже выдры. З озером сложнее. Дикость, конечно.
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порошенко с педаликом решили раздерибанить прибрежную зону
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Это катастрофа. В таких местах все знают кто это вбросил.
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Вы там в своем уме? Какая краска? На фотках вода цветет. Инфузория туфелька
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быдло голосовавшее в один тур должно работать, а не думать о отдыхе,
а берег будет принадлежать серьезным людям с деньгами
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какая нибудь псевдоикалагическая инспекция признает шо надо закопать а потом паркинг будет ..... а " Виталька " выдасть очередное крылатое выражение
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПроизошел очередной вброс огромного количества краски в озеро Солнечное. Люди просто ошеломлены, - блогер. ФОТОрепортаж
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