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 Двух раненных в зоне АТО украинских военнослужащих эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Днепра. ФОТО

Сегодня, 17 июля, из района проведения АТО в военный госпиталь Днепра вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8 МТ доставлены два легкораненные и остальные соматических больные бойцы из подразделений Донецкой оперативно-тактической группировки, которые получили ранения от вражеских минометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Первую медицинскую помощь военнослужащим предоставили в расположении подразделения, а уже в местной больнице их состояние было стабилизировано, проведены мероприятия по подготовке к эвакуации воздушным путем", - отметили в штабе.

По словам старшего лейтенанта медицинской службы Олега Ковальчука, вопрос быстрой и оперативной эвакуации бойцов всегда важен для военных врачей. Это комплекс мероприятий по транспортировке раненых и больных, нуждающихся в лечении, из районов ведения боевых действий войск в лечебное учреждение города Днепр.

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"Оценив состояние раненых, мы принимаем решение направить их в специализированное военно-медицинское учреждение вертолетом Ми-8. Основная цель - сохранение жизни и быстрейшее восстановление боеспособности и трудоспособности у наибольшего числа военнослужащих, выбывших из строя в результате боевого поражения или заболевания. В условиях современной войны это наиболее эффективный способ пополнения боевых потерь личного состава войск", - подчеркнул военный врач Олег Ковальчук.

Двух раненных в зоне АТО украинских военнослужащих эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Днепра 01

Двух раненных в зоне АТО украинских военнослужащих эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Днепра 02

Двух раненных в зоне АТО украинских военнослужащих эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Днепра 03

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