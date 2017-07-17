 Двух раненных в зоне АТО украинских военнослужащих эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Днепра. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Первую медицинскую помощь военнослужащим предоставили в расположении подразделения, а уже в местной больнице их состояние было стабилизировано, проведены мероприятия по подготовке к эвакуации воздушным путем", - отметили в штабе.
По словам старшего лейтенанта медицинской службы Олега Ковальчука, вопрос быстрой и оперативной эвакуации бойцов всегда важен для военных врачей. Это комплекс мероприятий по транспортировке раненых и больных, нуждающихся в лечении, из районов ведения боевых действий войск в лечебное учреждение города Днепр.
"Оценив состояние раненых, мы принимаем решение направить их в специализированное военно-медицинское учреждение вертолетом Ми-8. Основная цель - сохранение жизни и быстрейшее восстановление боеспособности и трудоспособности у наибольшего числа военнослужащих, выбывших из строя в результате боевого поражения или заболевания. В условиях современной войны это наиболее эффективный способ пополнения боевых потерь личного состава войск", - подчеркнул военный врач Олег Ковальчук.
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