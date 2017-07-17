 В поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовала Государственная пограничная служба Украины на Facebook.
"Часть границы между Украиной и Польшей очень необычная. Гигантские рыбы между Польшей и нашим государством символизируют условность границ между странами. Их создатель - польский художник Ярослав Козяра. Границу между двумя европейскими государствами в этом месте ежегодно украшают перед проведением местного фестиваля искусств (Фестиваль лэнд-арт)", - информируют пограничники.
(Фото Госпогранслужбы)
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рукожопі добавляють роботи........
У Кам'янському на Дніпропетровщині поліцаї вчинили перше ДТП на новому автомобілі - Mitsubishi Outlander.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua - «Розбитий перший поліцейський Мітсубіші аутлендер. Інформації мало, відомо що обійшлось без постраждалих. Кажуть, що можливою причиною аварії стала яма на дорозі, яка виявилась занадто великою навіть для паркетника. ДТП сталось в Дніпродзержинську...» (Кам'янському).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (Авакян) пригрозив розстрілом своїм поліцаям, які будуть розбивати нові Мітсубіші аутлендер, як вони до цього розбивали Тойоти.
Про це він заявив під час відкриття сервісного центру у м. Біла Церква в ефірі одного з телеканалів, повідомляє ua1.com.ua.
Прийшов час когось розстрілювати… Щоб усі боялись! Щоб не насміхались!
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- Маслом?
- Если кормим маслом, тогда маслом.
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)))
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Та шо орана -виснажена, а друга вільна, незаймана та незалежна.
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граница с касабами
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Рыбы хорошие но лучше бы создали гигантские пропускные пункты.
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В чому шум?
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