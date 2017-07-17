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Все про:Госпогранслужба (2895) граница (3088) искусство (242) Польша (3947)

 В поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы. ФОТОрепортаж

На государственной границе между Украиной и Польшей созданы гигантские рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовала Государственная пограничная служба Украины на Facebook.

"Часть границы между Украиной и Польшей очень необычная. Гигантские рыбы между Польшей и нашим государством символизируют условность границ между странами. Их создатель - польский художник Ярослав Козяра. Границу между двумя европейскими государствами в этом месте ежегодно украшают перед проведением местного фестиваля искусств (Фестиваль лэнд-арт)", - информируют пограничники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевском метро появится третий арт-поезд. ФОТО

В поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы 01В поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы 02В поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы 03

(Фото Госпогранслужбы)
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Вначале не прочитал текст думал что сигаретные контрабандисты прикалывались и коротали время...
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Не, они коптят этих рыб во время перекуров...
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ПЕРШИЙ -ПІШООООВ !!!!!!!!
рукожопі добавляють роботи........


У Кам'янському на Дніпропетровщині поліцаї вчинили перше ДТП на новому автомобілі - Mitsubishi Outlander.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua - «Розбитий перший поліцейський Мітсубіші аутлендер. Інформації мало, відомо що обійшлось без постраждалих. Кажуть, що можливою причиною аварії стала яма на дорозі, яка виявилась занадто великою навіть для паркетника. ДТП сталось в Дніпродзержинську...» (Кам'янському).
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (Авакян) пригрозив розстрілом своїм поліцаям, які будуть розбивати нові Мітсубіші аутлендер, як вони до цього розбивали Тойоти.
Про це він заявив під час відкриття сервісного центру у м. Біла Церква в ефірі одного з телеканалів, повідомляє ua1.com.ua.
Прийшов час когось розстрілювати… Щоб усі боялись! Щоб не насміхались!
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От вибач мене- та не можу розділити твоє захоплення. І взагалі його не розумію!
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яке до біса захоплення ! скільки ці діти пріусів розбили ? то тепер їм дали ще і аутлендери.... грайтеся нєдомєнти.... ви за них не заплатите.
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Нехай Аваков першим застрелиться та покаже приклад іншим, адже через відсутність смертної кари довго чекати доведеться.
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він сцикун. а мєнт це спец. звання.. тобто свиняче як кацапи.
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На "Бобіки" і "Жишулі" пересадити їх - нехай на тих бляшанках тренуються їздити!
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Особисто мені сподобалося. Це сучасність, а не історичне минуле як в пустелі Наска.
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На кордонах з нормальними країнами - витвори мистецтва, на кордоні з упоротими - вирви від боєприпасів
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- У нас собака картины пишет!
- Маслом?
- Если кормим маслом, тогда маслом.
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Одна половина паханая и засеяна, а другая - целина. Интересно, какая из них чья?
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Еще можно сказать что с одной стороны поля с другой пастбище .
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Вона "під паром".
Та шо орана -виснажена, а друга вільна, незаймана та незалежна.
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"В поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы. "
Рыбы хорошие но лучше бы создали гигантские пропускные пункты.
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Та це років з два було зроблено тому.
В чому шум?
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Так-с, ждем рыбы из говна - просто у рюських, нет другого материала
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Поки прикордонники милуються рибами, контрабанда іде косяками...
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Там наверное два фермера приколиста живут...они каждый год такое чудят.....
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ поле на украинско-польской границе созданы гигантские рыбы. ФОТОрепортаж
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