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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2224) Грузия (3403) Порошенко (13424)

 Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. ФОТОрепортаж

грузия порошенко

17-19 июля 2017 состоится государственный визит Президента Украины Петра Порошенко в Грузию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В сообщении отмечается: " Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

В рамках визита Президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с Председателем Правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Запланирована совместная участие Президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко посетит Грузию с рабочим визитом 17-19 июля

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Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом 02

Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом 03

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по 29. менше він не може. так хуйло йому заповів
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Може і так, але будемо чекати, адже Порошенко обіцяв, а він слів на вітер ніколи не кидає, тому, що дуже багато собачих будок побудував, та дуже цим пишається.
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Ничего ...как для Грузии так и для Украины , просто одним туристом больше
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И восстановить территориальную целостность Грузии.
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До завершення першої і , сподіваюсь , останньої каденції Петра залишилося менше 700 днів. Ніяких здобутків і звершень ні від Петра, ні від його візитів вже давно не очікую.
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а напрасно -его банк поднялся втрое пока что, но это еще не предел
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а МІХО таки боїться.... люди то в ГРУЗІЇ НЕ БАРАНИ. ПАРТІЇ БПП ТА РИГІВ НЕ МАЄ....
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а шо тільки букетом)) зустрічали), а де хліб лаваш хінкалі?!
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пора гнать всех кучманодиов в Сибирь вместе с братьями Меладзе и Лободами
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...Матиос, Муженко и братья Литвины - агенты ФСБ России, - БогуцкаяПорошенко прибыл в Грузию с государственным визитом - Цензор.НЕТ 9706
Матиос, Муженко и братья Литвины - агенты ФСБ России, - БогуцкаяЕще раз акцентирую ваше внимание на том, что самыми вероятными ФСБшниками под прикрытием руководителей силовых ведомств Украины являются Матиос и Муженко.Можете хоть тысячу раз кидать в меня камни, но я никогда не поверю, что назначенный Саламатиным на должность зама ГШ Виктор Муженко - истинный патриот Украины. При министре Саламатине (никто не сомневается, что он - гражданин россии и сотрудник ФСБ) Янукович присвоил члену ПР Муженко звание генерал- лейтенанта.Такое мнение высказала сегодня в Фейсбуке популярная публицистка Лиза Богуцкая.В мае 14-го Турчинов назначает его первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. В июле - Порошенко - начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВС Украины…После того как Муженко делает заявление о том, что российских регулярных войск на Донбассе нет, его цитирует вся российская пресса, а Порошенко присваивает звание генерал- полковника. И после Иловайского котла присваивает ему звание генерала армии Украины. А в 16 году отметил его орденом Богдана Хмельницкого 3 степени «за верность присяге».
О Матиосе и его верном служении Януковичу я уже писала. И хотя он теперь козыряет результатами полиграфа, что он - не агент ФСБ, думаю, что у него был такой же полиграф, как и у российского адвоката Новикова. И тоже на предмет того, что он «не агент» ФСБ.Кстати, я вполне допускаю, что Матиос не агент. Думаю, что он - кадровый российский офицер, работающий в тылу врага под прикрытием военного прокурора.Все братья Литвины - безусловно работали и работают на российский Кремль и Лубянку. Прекрасный фильм о преступлениях братьев Литвиных сделали Дмитрий Карп и Катерина Кувита на канале АТР. «Сделка с дьяволом».Так что я нисколько не сомневаюсь, что пока не будет реконструкции власти, настоящей Независимости мы не обретем.***Лиза Богуцкая также дала в этом посте ссылку на статью в «Зеркале недели» - «Неполноценный народ»: генерал Вовк раскрыл печальные подробности «сотрудничества» СБУ с ФСБ».economics-prorok...
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Та канешна, ежели бы Саака был презом то толк еще какой толковитый был бы...
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Ну если смотреть по результатам президентства в Грузии, то можно сказать, что скорей был бы, чем нет. Этого мы не узнаем.
Зато мы точно знаем, что от непрерывных вояжей Порохатого толку никакого нет.
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Пусть там и остаётся. Мы потом грузинам ещё одну оптовую поставку местных державных мужей оформим - чтобы вспомнили вдруг то говно, от которого таким трудом избавились и ещё больше ценили тот быт, что ныне имеют.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. ФОТОрепортаж
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