 Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
В сообщении отмечается: " Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Иракли Кобахидзе.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.
Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.
В рамках визита Президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с Председателем Правительства Аджарии Зурабом Патардзе.
Запланирована совместная участие Президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми".
3093 44
Украинские летчики показали высший класс на королевском авиашоу в Британии, - Порошенко. ВИДЕО(0)
Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО(24)
Украина планирует вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО, - Порошенко. ФОТО(43)
Порошенко завтра посетит Одесскую область, - ОГА(123)
Визит Порошенко в Грузию: что на повестке дня?(0)
Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Декларации о суверенитете: "В сложнейших условиях мы настойчиво реформируем все сферы жизни страны"(84)
"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ(272)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хліб лавашхінкалі?!
Ответить
Ответить
Ответить
Матиос, Муженко и братья Литвины - агенты ФСБ России, - БогуцкаяЕще раз акцентирую ваше внимание на том, что самыми вероятными ФСБшниками под прикрытием руководителей силовых ведомств Украины являются Матиос и Муженко.Можете хоть тысячу раз кидать в меня камни, но я никогда не поверю, что назначенный Саламатиным на должность зама ГШ Виктор Муженко - истинный патриот Украины. При министре Саламатине (никто не сомневается, что он - гражданин россии и сотрудник ФСБ) Янукович присвоил члену ПР Муженко звание генерал- лейтенанта.Такое мнение высказала сегодня в Фейсбуке популярная публицистка Лиза Богуцкая.В мае 14-го Турчинов назначает его первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. В июле - Порошенко - начальником Генерального штаба - Главнокомандующим ВС Украины…После того как Муженко делает заявление о том, что российских регулярных войск на Донбассе нет, его цитирует вся российская пресса, а Порошенко присваивает звание генерал- полковника. И после Иловайского котла присваивает ему звание генерала армии Украины. А в 16 году отметил его орденом Богдана Хмельницкого 3 степени «за верность присяге».
О Матиосе и его верном служении Януковичу я уже писала. И хотя он теперь козыряет результатами полиграфа, что он - не агент ФСБ, думаю, что у него был такой же полиграф, как и у российского адвоката Новикова. И тоже на предмет того, что он «не агент» ФСБ.Кстати, я вполне допускаю, что Матиос не агент. Думаю, что он - кадровый российский офицер, работающий в тылу врага под прикрытием военного прокурора.Все братья Литвины - безусловно работали и работают на российский Кремль и Лубянку. Прекрасный фильм о преступлениях братьев Литвиных сделали Дмитрий Карп и Катерина Кувита на канале АТР. «Сделка с дьяволом».Так что я нисколько не сомневаюсь, что пока не будет реконструкции власти, настоящей Независимости мы не обретем.***Лиза Богуцкая также дала в этом посте ссылку на статью в «Зеркале недели» - «Неполноценный народ»: генерал Вовк раскрыл печальные подробности «сотрудничества» СБУ с ФСБ».economics-prorok...
Ответить
Ответить
Ответить
Зато мы точно знаем, что от непрерывных вояжей Порохатого толку никакого нет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить