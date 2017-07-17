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 На Херсонщине снова горит лес. ФОТОрепортаж

В Херсонской области произошел пожар в лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на территории Новокаховского лесничества в городе Новая Каховка возникло возгорание лесных насаждений на площади 2 га (в том числе верховой пожар на площади 1 га).

Пожар локализован на площади 19,5 га. По состоянию на 17:30 наблюдались отдельные очаги тления.

К тушению привлечены 95 человек и 14 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый пожар в лесу на Херсонщине: горит 6 га

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(Фото ГСЧС)
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