 На Херсонщине снова горит лес. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на территории Новокаховского лесничества в городе Новая Каховка возникло возгорание лесных насаждений на площади 2 га (в том числе верховой пожар на площади 1 га).
Пожар локализован на площади 19,5 га. По состоянию на 17:30 наблюдались отдельные очаги тления.
К тушению привлечены 95 человек и 14 единиц техники.
(Фото ГСЧС)
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