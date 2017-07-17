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 Начальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области начальница управления образования одного из горсоветов задержана после получения взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновница требовала от предпринимателя 10 тыс. грн за заключение договора аренды недвижимости. Данное помещение находилось в учебном заведении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос: Когда я сказал Луценко, что мне предлагали взятку, предлагавший сразу был задержан

Начальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн 01Начальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн 02Начальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн 03Начальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн 04

(Фото Нацполиции)
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Зробили освітян ніщими..тепер новинами рясніємо
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Цензор.НЕТФотоОбществоНачальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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