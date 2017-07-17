 Начальница управления образования на Прикарпатье попалась на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, чиновница требовала от предпринимателя 10 тыс. грн за заключение договора аренды недвижимости. Данное помещение находилось в учебном заведении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
(Фото Нацполиции)
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