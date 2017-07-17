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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Аваков опубликовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие: "Динамика уверенно положительная". ИНФОГРАФИКА

Сегодня Национальная полиция Украины подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% - нанесение тяжких телесных повреждений.

Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% - по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних - на 24%.

В сфере защиты экономики: рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности - 53%, в сфере использования бюджетных средств - 16%.

В сфере противодействия коррупции:

• направлено в суд протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства - в 4 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года;
• направлено в суд актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления - в 1,5 раза больше;
• направлено в суд обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением - в 2,5 раза больше.

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Аваков добавил, что, не смотря на явный прогресс, он все еще не доволен результатами, так как уровень преступности в Украине "недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны".

При этом он сказал, что "доволен тенденцией - уже заметному снижению уровня преступности, росту раскрытия и улучшению качества работы системы полиции".

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О.
Шановні зрадофіли і всепропальщики, на старт, увага, МАРШ!)
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О.
еще один в розовых очках ходит и даже спит в них))
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Да,у жуликов и воров типа Авакова динамика положительная ....
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...В Харькове подожгли автомобиль работника военкоматаАваков опубликовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие: "Динамика уверенно положительная" - Цензор.НЕТ 7554
В Харькове подожгли автомобиль работника военкоматаВ Харькове 15 июля загорелся автомобиль, который был припаркован около дома по улице Велозаводская, 38. «Владелец машины отказался писать заявление в полицию, поэтому уголовное дело не было заведено. Происшествие было занесено в журнал единого учета», - сообщила представитель пресс-службы ГУНП в Харьковской области Ольга Грабар.Автомобиль принадлежал сотруднику областного военкомата.«В настоящий момент отрабатывается несколько версий (занос открытого огня неизвестным лицом).По предварительным данным автомобиль поврежден на 80%. Пострадавших не обнаружено», - говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Юрий Лупандин.https://antikor.com.ua/articles/180127-v_harjkove_podohgli_avtomobilj_rabotnika_voenkomata
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какие хорошие автомобили у роботников военкомата.
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Та да, чувствуем пакращення кажный день ...
Кто не верит , может убедицца в ближайшем ровд или в суде . Уроды
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уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% -Источник: https://censor.net.ua/p448116

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однако...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков опубликовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие: "Динамика уверенно положительная". ИНФОГРАФИКА
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