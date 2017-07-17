 Аваков опубликовал результаты работы Нацполиции за первое полугодие: "Динамика уверенно положительная". ИНФОГРАФИКА

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленным убийствам до 93% - нанесение тяжких телесных повреждений.
Снижение уровня преступности по группам преступлений составляет от 10% до 22% - по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними - на 5%; совершенных в отношении несовершеннолетних - на 24%.
В сфере защиты экономики: рост уровня раскрытия преступлений в сфере хозяйственной деятельности составляет 22%, в сфере служебной деятельности - 53%, в сфере использования бюджетных средств - 16%.
В сфере противодействия коррупции:
• направлено в суд протоколов о нарушении антикоррупционного законодательства - в 4 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года;
• направлено в суд актов о правонарушениях с признаками уголовного преступления - в 1,5 раза больше;
• направлено в суд обвинительных актов по факту злоупотребления властью или служебным положением - в 2,5 раза больше.
Аваков добавил, что, не смотря на явный прогресс, он все еще не доволен результатами, так как уровень преступности в Украине "недопустимо высокий для цивилизованной европейской страны".
При этом он сказал, что "доволен тенденцией - уже заметному снижению уровня преступности, росту раскрытия и улучшению качества работы системы полиции".
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Шановні зрадофіли і всепропальщики, на старт, увага, МАРШ!)
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еще один в розовых очках ходит и даже спит в них))
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В Харькове подожгли автомобиль работника военкоматаВ Харькове 15 июля загорелся автомобиль, который был припаркован около дома по улице Велозаводская, 38. «Владелец машины отказался писать заявление в полицию, поэтому уголовное дело не было заведено. Происшествие было занесено в журнал единого учета», - сообщила представитель пресс-службы ГУНП в Харьковской области Ольга Грабар.Автомобиль принадлежал сотруднику областного военкомата.«В настоящий момент отрабатывается несколько версий (занос открытого огня неизвестным лицом).По предварительным данным автомобиль поврежден на 80%. Пострадавших не обнаружено», - говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Юрий Лупандин.https://antikor.com.ua/articles/180127-v_harjkove_podohgli_avtomobilj_rabotnika_voenkomata
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