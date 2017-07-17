 Трактор подорвался на мине в Донецкой области. Два человека получили ранения, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Он отметил, что колесный трактор взорвался во время сельскохозяйственных работ.
На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
Напомним, два человека пострадали из-за подрыва трактора на мине на поле в Гнутово Донецкой области. В результате происшествия техника сгорела полностью.
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