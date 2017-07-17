EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Фоторепортаж
  1143  7
Все про:взрыв (4203) трактор (50) Аброськин (419)

 Трактор подорвался на мине в Донецкой области. Два человека получили ранения, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В результате подрыва трактора на мине в Гнутово Донецкой области ранения получили тракторист и сотрудник ГосЧС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Трактор подорвался на мине в Донецкой области. Два человека получили ранения, - Аброськин 01


Он отметил, что колесный трактор взорвался во время сельскохозяйственных работ.


Трактор подорвался на мине в Донецкой области. Два человека получили ранения, - Аброськин 02


Смотрите на "Цензор.НЕТ: 16-летний подросток погиб, два человека ранены в результате взрыва гранаты в Одессе. ФОТО

Трактор подорвался на мине в Донецкой области. Два человека получили ранения, - Аброськин 03


На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Напомним, два человека пострадали из-за подрыва трактора на мине на поле в Гнутово Донецкой области. В результате происшествия техника сгорела полностью.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир" (с) За сруцькій мир - ось він вам боком виходить. Путінввєді, короче
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони їх прийматимуть-збиратимуть десятками років, як нині ще після ВВВ знаходять, - на на одно покоління вистачить. Дебілибля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последствия того , когда звали к себе русский мир
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тракторист и сотрудник МЧС? Они что там плугом разминировали поле?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортажТрактор подорвался на мине в Донецкой области. Два человека получили ранения, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти